"Magazyn śledczy Anity Gargas": Najbardziej zaufany Niemiec Putina

Najbardziej zaufany Niemiec Putina oraz były kanclerz Gerhard Schroeder i fundacja ekologiczna, która w rzeczywistości miała zapewnić dokończenie budowy Nord Stream 2.

Kulisy powstania i funkcjonowania niemiecko-rosyjskiego sojuszu, który zrujnował bezpieczeństwo energetyczne Europy i doprowadził do wojny na Ukrainie. W jaki sposób Rosja wykorzystuje powiązania służb specjalnych z czasów zimnej wojny do realizacji celów politycznych i biznesowych? Co wiadomo o relacjach byłego agenta Stasi Matthiasa Warniga z Władimirem Putinem? Ilu czołowych polityków Niemiec lobbuje na rzecz Kremla? Pod czyje dyktando i za czyje miliony rząd Meklemburgii powołał Fundację Ochrony Klimatu? Ile razy w ostatnich latach i po co politycy Meklemburgii spotykali się z zausznikami Kremla?

Wpływowi niemieccy politycy na pasku kremlowskiej agentury w "Magazynie śledczym Anity Gargas" w czwartek o 22:35 w TVP1.

Czytaj też:

Kulisy gry tajnymi dokumentami Służby BezpieczeństwaCzytaj też:

Biznesowa puszka Pandory, czyli bulwersujące praktyki francuskiego giganta