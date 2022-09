Czterolatek uciekł z przedszkola. Opiekunkom grozi więzienie

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w Jaworze na Dolnym Śląsku, we wtorek 13 września. Czteroletni chłopiec, bez opieki, opuścił przedszkole i poszedł do pobliskiego sklepu.

Czterolatek znaleziony w sklepie

Jak relacjonuje lokalna policja, około godziny 15.30 oficer dyżurny jaworskiej jednostki otrzymał informację, że w jednym z jaworskich marketów odnalezione zostało małe dziecko. Chłopca, który spacerował z koszykiem wypełnionym słodyczami i zabawkami, zauważył pracownik ochrony sklepu.

Pracownika sklepu zaniepokoił fakt, że czterolatek przebywa w supermarkecie sam, bez opieki osoby dorosłej. Na miejsce wezwano policję, a w międzyczasie dzieckiem zajmowała się obsługa sklepu.

Funkcjonariusze, którzy przyjechali do marketu, natychmiast skontaktowali się z pobliskim przedszkolem, z którego czterolatek wyszedł, niezauważony przez opiekunki.

"Ucieczka" z przedszkola

Policja wcześniej otrzymała sygnał z placówki o zaginięciu dziecka. Po południu do przedszkola przyjechał ojciec, którzy przyszedł po syna i tam go nie zastał.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, iż dziecko zdołało oddalić się od przedszkola kilkaset metrów. Czterolatek powiedział policjantom, że nie mógł doczekać się swojego taty, ubrał się w szatni i niezauważony przez opiekunki wyszedł z przedszkola na zakupy, gdyż następnego dnia przypadały jego urodziny. Malec postanowił zatem sam kupić słodycze, zabawki i niezbędne akcesoria urodzinowe – podaje lokalna policja.

Służby ustalają teraz jak doszło do sytuacji, w której dziecko samo opuściło przedszkole i nikt na to nie zareagował.

W tej sprawie prowadzone jest postępowanie w kierunku art. 160§2 kk, czyli narażenia dziecka na utratę zdrowia i życia. Czyn ten zagrożony jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności – przypomina policja.

