Przewodniczący rosyjskiej Dumy chce ukarania polskiego prezydenta

W rozmowie z "Wprost" prezydent Andrzej Duda stwierdził, że Polska powinna się domagać reparacji za II wojnę światową nie tylko od Niemiec. "Niemcy rozpoczęły drugą wojnę światową i zaatakowały Polskę. Oczywiście Rosja później dołączyła do tej wojny, dlatego uważam, że reparacji powinniśmy domagać się też od Rosji" – powiedział prezydent.

Pytany, czy w dalszej kolejności powinniśmy się domagać reparacji właśnie od Moskwy, Andrzej Duda wskazał: "Sądzę, że powinniśmy to zrobić. Nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy tego nie dochodzić".

Oburzenie rosyjskiego polityka

"Byłoby właściwe, gdyby organy nadzoru zbadały wypowiedzi Andrzeja Dudy i podjęły odpowiednie kroki, by pociągnąć go do odpowiedzialności karnej" – napisał. Wiaczesław Wołodin na swoim kanale w serwisie Telegram.

Przewodniczący rosyjskiej Dumy stwierdził, że Kodeks karny Federacji Rosyjskiej "przewiduje karę za takie stwierdzenia". Dalej Wołodin napisał też, że "wyzwolenie świata od nazizmu kosztowało życie 27 mln obywateli ZSRR (to nie tylko Rosjanie, ale także przedstawiciele innych narodów - m.in. Ukraińcy i Białorusini - red.).

"Duda rehabilituje faszyzm"

Rosyjski polityk zarzucił prezydentowi Dudzie, że ten nie tylko "rehabilituje faszyzm", ale także obraża pamięć Rosjan, którzy "oddali życie za wolność i niepodległość Polaków". We wpisie Wołodina padło także absurdalne stwierdzenie o tym, że "dziś Polska istnieje jako państwo tylko dzięki naszemu państwu", czyli Rosji.

Raport Polski o stratach w czasie II wojny światowej

Przypomnijmy, że w czwartek 1 września na Zamku Królewskim w Warszawie zaprezentowano długo zapowiadany raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Zespół pod kierownictwem posła PiS Arkadiusza Mularczyka oszacował straty Polski na 6 bln 220 mld 609 mln zł. Najbliższym krokiem w kierunku próby wyegzekwowania reperacji będzie dostarczenie Niemcom noty dyplomatycznejw tej sprawie.

