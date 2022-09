Już jutro protest przeciwko cenzurze

Już jutro w Warszawie odbędzie się protest przeciwko cenzurze. Organizatorzy akcji planują zbiórkę o godzinie 17:00 w Parku Świętokrzyskim przy fontannie, a następnie przejście w pokojowej demonstracji pod siedzibę Google (ul. Emilii Plater, róg ul. Pańskiej). W wydarzeniu wezmą udział rozmaite środowiska, które padły ofiarą cenzury ze strony wielkich medialnych korporacji, np. Google (właściciel serwisu YouTube). Swoją obecność zadeklarowali m.in. blogerzy, przedstawiciele Instytutu Ordo Iuris, politycy Konfederacji, redaktorzy magazynu „Polonia Christiana” oraz dziennikarze wielu niezależnych portali i stacji telewizyjnych.

„Walka z cenzurą wymaga współpracy wszystkich środowisk. W tej batalii powinniśmy połączyć siły ponad podziałami. Zaproszenie na protest kierujemy do wszystkich ludzi, którym na sercu leży wolność słowa. Wśród kilkudziesięciu prelegentów będą dziennikarze, aktywiści społeczni, przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych, prawnicy i naukowcy. To zaproszenie kierujemy do wszystkich osób, które mają świadomość, z jak poważnym zagrożeniem mamy do czynienia. Czy chcemy świata kontrolowanego przez potężne korporacje? Świata wszechpotężnych szarych eminencji cenzury?” – czytamy w opisie wydarzenia.

Organizatorem protestu jest internetowa telewizja wRealu24. 20 sierpnia kanał telewizji, subskrybowany przez pół miliona użytkowników, został zamknięte przez serwis YouTube, z powodu zamieszczania niepoprawnych politycznie treści.

W ostatnich dniach ofiarą cenzury padł kanał PCh24, który jest tworzony przez środowisko „Polonia Christiana”. Wszystko za sprawą pierwszego odcinka nowego serialu „Władcy Świata”, w którym dziennikarze i eksperci prześwietlili m.in. globalistyczne plany Billa Gatesa. Co najgorsze w całej tej sprawie, YouTube posunął się do oczywistej cenzury prewencyjnej, usuwając materiał, który nie został jeszcze nawet opublikowany (był załadowany do serwisu w wersji roboczej, niewidocznej dla widzów). Jak się okazuje, za powód uznano rozpowszechnianie tzw. nieprawdziwych informacji medycznych, czyli poruszanie tematów niewygodnych dla koncernów farmaceutycznych.

Czytaj też:

Kratiuk: Wszystkie wizje i sny komunistów właśnie są realizowane