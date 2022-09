Mularczyk o reparacjach. Warzecha: Polityka powinny eliminować...

Poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, który kierował zespołem przygotowującym raport dotyczący reparacji, ponownie zabrał głos w sprawie odszkodowania, którego Polska domaga się od Niemiec.

"Cywilizacja zachodnia opiera się na odpowiedzialności agresora za wyrządzone szkody ofiarom ataku. Podważanie tej zasady to niebezpieczny precedens, jest zachętą dla państw inicjujących wojny" – tłumaczy polityk.

"Dlatego Rosja musi zapłacić reparacje wojenne Ukrainie, a Niemcy muszą zapłacić Polsce" – dodaje Mularczyk.

Do wpisu posła PiS odniósł się publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha, który skrytykował postawę polityka.

"Polityka powinny eliminować wszelkie sformułowania wskazujące na czczą życzeniowość jego działań. W tym używanie sformułowań »chcemy, żeby...« oraz »coś musi się stać«" – komentuje wypowiedzi Mularczyka dziennikarz.

Scholz mówi o granicy niemiecko-polskiej. Mularczyk: Prochu nie wymyślił

Kilka dni temu poseł PiS w ostrych słowach komentował wypowiedzi kanclerza Olafa Scholza z gali nagrody M100 Media Awards w Poczdamie.

Niemiecki przywódca stwierdził: "Chciałbym powiedzieć, patrząc na Donalda Tuska, jak wielkie znaczenie mają układy, które wynegocjował Willy Brandt (kanclerz RFN w latach 1969–1974 - red.) i raz na zawsze ustalona jest granica Niemiec i Polski po setkach lat naszej historii". "Nie chciałbym, by jacyś ludzie szperali w książkach historycznych, by wprowadzić rewizjonistyczne zmiany granic. To musi być dla nas wszystkich jasne" – tłumaczył polityk, a jego słowa wywołały falę komentarzy.

"Od wielu już dekad kolejne rządy Niemcy straszą Polaków rewizja granic w przypadku podnoszenia sprawy reparacji. Pan Scholz prochu więc nie wymyślił. Naprawdę liczyłem na bardziej pomysłową i błyskotliwą odpowiedź" – napisał wówczas poseł Mularczyk.

"Bezczelne insynuacje Scholza o rewizji granic" – komentowała natomiast europoseł PiS Beata Mazurek.

