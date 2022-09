Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny przeszedł ulicami Warszawy

W niedzielę po godzinie 12.00 z Placu Zamkowego w Warszawie ruszył narodowy Marsz dla Życia i Rodziny. W tym roku wydarzenie zostało zorganizowane pod hasłem "i ślubuję Ci". Uczestników marszu w specjalnym nagraniu wideo pozdrowił prezydent Andrzej Duda, a całe wydarzenie objęła honorowym patronatem Konferencji Episkopatu Polski.

– Bardzo się cieszę, że znów przemierzacie Państwo ulice Warszawy. Dziadkowie, rodzice, dzieci oraz przyszli rodzice tworzą tutaj wielką radosną wspólnotę. Razem dają Państwo publiczne świadectwo przywiązania do najszlachetniejszych ideałów i wyrażają przekonanie, że silna rodzina to pomyślna przyszłość naszej ojczyzny. Z serca za to dziękuję i gorąco Państwa pozdrawiam – powiedział prezydent Andrzej Duda na nagraniu.

Organizatorzy w szczególny sposób chcieli ukazać wartość małżeństwa jako nierozerwalnego związku kobiety i mężczyzny. Wydarzenie uświetnił także koncert zespołu Arka Noego.

Wraz z polepszającą się pogodą do uczestników marszu przyłączały się kolejne osoby. Według organizatorów w marszu wzięło udział ok. 10 tys. osób.

Nierozerwalność małżeństwa

Marsz był promowany przez spot Centrum Życia i Rodziny, w którym podkreślono, że w Polsce statystycznie rozpada się co trzecie małżeństwo, w wielkich miastach co drugie. Coraz więcej dzieci dorasta bez jednego z rodziców.

– Małżeństwo kobiety i mężczyzny, nierozerwalny związek dwóch kochających się osób to fundament życia społecznego i rodzinnego – wskazuje prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba.

– W obliczu tak bolesnych statystyk, maszerując pod hasłem "I ślubuję Ci", chcemy dać publiczne świadectwo o znaczeniu i wartości małżeństwa jako nierozerwalnego związku kobiety i mężczyzny – powiedział Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny.

