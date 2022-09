Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN wybierze prezesa. Jest już termin

Jak dowiedziała się w poniedziałek Polska Agencja Prasowa I prezes tego sądu Małgorzata Manowska wyznaczyła termin zgromadzenia sędziów Izby Odpowiedzialności Zawodowej na 6 października. Przedmiotem prac zgromadzenia będzie wybór prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego.

Przepisy znowelizowanej ustawy o SN stanowią, że do wyboru kandydatów na prezesa tej Izby potrzebna jest obecność na zgromadzeniu co najmniej 2/3 składu tej Izby. Jeżeli kworum nie zostanie osiągnięte, wówczas na kolejnym zgromadzeniu do wyboru potrzebna będzie już tylko obecność połowy składu.

Jedenastu sędziów Izby Odpowiedzialności Zawodowej

Przypomnijmy, że w sobotę wieczorem prezydent Andrzej Duda wyznaczył jedenastu sędziów Sądu Najwyższego do Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda wyznaczył następującą jedenastkę: Tomasza Demendeckiego, Marka Zbigniewa Dobrowolskiego, Pawła Jana Grzegorczyka Zbigniewa Korzeniowskiego, Wiesława Stanisława Kozielewicza, Marka Mariana Motuka, Marka Mariana Siwka, Barbarę Skoczkowską, Krzysztofa Mirosława Staryka, Marię Agnieszkę Szczepaniec, Pawła Wojciechowskiego.

Wcześniej, 13 czerwca, prezydent podpisał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, likwidującą Izbę Dyscyplinarną i ustanawiającą w jej miejsce Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. W połowie lipca instytucja ta rozpoczęła pracę.

W pierwszej połowie sierpnia – zgodnie ze znowelizowanymi przepisami – Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska wylosowała nazwiska 33 kandydatów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN. To właśnie z tej grupy wyboru dokonał prezydent Duda.