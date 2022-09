"Polska w końcu niezależna od Rosji". Światowe media o przekopie Mierzei Wiślanej

Przekop Mierzei Wiślanej jest inwestycją, która była bardzo zachwalana przez rząd i krytykowana przez opozycję. Warto poznać opinie, które pojawiły się za granicą przy okazji jej uroczystego otwarcia.

Uniezależnienie od Rosji



"Czołowi przywódcy Polski świętowali w sobotę otwarcie nowego – niedokończonego jeszcze – kanału, który, jak mówią, oznacza, że statki nie będą już musiały uzyskiwać zgody Rosji na pływanie z Morza Bałtyckiego do portów Zalewu Wiślanego" – doniósł Hindustan Times.

"Budując kanał, Polska wykopała sobie wolność i niezależność od Rosji" – podał niemiecki dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Wydarzenie zostało zaplanowane, by zaznaczyć 83. rocznicę sowieckiej inwazji Polski podczas II wojny światowej i by symbolicznie zademonstrować koniec wpływu Rosji na gospodarkę i rozwój regionu, który graniczy z rosyjską eksklawą Kaliningradu" – informowano w depeszy, które podały m.in. amerykańskie portale dzienników "Star Tribune", "The Buffalo News" czy lokalne stacje telewizji Fox i CBS.

"Polska zwyciężyła"

Światowe media odnotowały również wystąpienia polskiego prezydenta i premiera podczas uroczystości otwarcia przekopu Mierzei Wiślanej.

– Z wielką przyjemnością i radością jako prezydent Rzeczypospolitej, ten który z ramienia i decyzji moich rodaków dzisiaj sprawuje ten niezwykły mandat, chcę ogłosić że mimo trudnego położenia RP, geopolitycznego w tej części Europy, od ponad tysiąclecia, mimo wichrów wojen, które przyginały nas bardzo często do ziemi, mimo milionowych strat w naszym narodzie, mimo osobistych tragedii, które przeżyły polskie rodziny, mimo wszystkich przeciwności, trudnych czasów, lat komunizmu, Polska zwycięża dziś tutaj, na Mierzei Wiślanej – mówił podczas uroczystości Andrzej Duda.

– Otwarcie tej inwestycji, jej zakończenie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania tego szlaku wodnego, który będzie umożliwiał swobodne przepływanie pomiędzy Morzem Bałtyckim, Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym, Elblągiem, Tolkmickiem – dodał prezydent.

– To wielkie zwycięstwo Polski, patriotów, wielkie zwycięstwo tych, którzy rozumieją słowo suwerenność i znaczenie suwerenności. I to wewnętrzne i zewnętrzne, międzypaństwowe – tłumaczył.

