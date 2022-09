Wójt polskiej gminy zatrzymany przez CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało o sprawie w poniedziałek, 19 września 2022 roku za pomocą oficjalnego komunikatu na stronie internetowej cba.gov.pl.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Szczecinie zatrzymali w chwilę po przyjęciu korzyści majątkowej w wysokości 300 tys. złotych wójta gminy Kołobrzeg oraz dyrektora dużej firmy farmaceutycznej i wrocławskiego przedsiębiorcę – przekazano. Czynności zostały przeprowadzone w okolicach Wrocławia.

Zarzuty korupcyjne

Zatrzymani zostali przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, gdzie usłyszeli zarzuty korupcyjne. Ustalenia śledczych wskazują, że łapówka została przyjęta w zamian za korzystne zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego – podało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec dwóch podejrzanych – wójta oraz dyrektora firmy farmaceutycznej. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury.

"Osoby posiadające wiedzę na temat potencjalnych nieprawidłowości w gminie Kołobrzeg proszone są o kontakt z Delegaturą CBA w Szczecinie" – zakomunikował w poniedziałek Zespół Prasowy Biura.

Działania CBA

Przypomnijmy, że w ostatnim tygodniu miały miejsce intensywne działania agentów CBA i prokuratorów z pionu wojskowego, które doprowadziły do postawienia zarzutów karnych generałowi Robertowi J., który pełnił funkcję zastępcy komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej.

Chodzi o zarzuty przekroczenia w okresie od stycznia 2015 roku do lutego 2015 roku, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, również tymi objętymi zarzutami, uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści osobistych oraz bezprawnego przetwarzania danych osobowych – przekazała mediom Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Czytaj też:

Wspólna akcja polskich służb. Zatrzymano 20 osób