Spotkanie liderów opozycji. Zdecydowana propozycja Czarzastego

We wtorek odbyło się spotkanie organizowane jest z inicjatywy byłych prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisławą Komorowskiego. Spotkanie w 25–lecie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych Polski do NATO zatytułowano: "Bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO - rola Polski".

Czarzasty: Bezpieczeństwo Polski to także UE

W imieniu Lewicy głos zabrał współprzewodniczący ugrupowania Włodzimierz Czarzasty. Polityk przekonywał, że bezpieczeństwo Polski opiera się nie tylko na NATO i sojuszu z USA, ale jego częścią jest też członkostwo w Unii Europejskiej.

Czarzasty zwrócił się również do liderów opozycji w kontekście przyszłorocznych wyborów parlamentarnych i dyskusji w jakiej konfiguracji PO, Lewica, PSL i Polska 2050 powinny rywalizować z PiS.

– Bezpieczeństwo to odpowiedzialna opozycja. Taka, która ze sobą rozmawia, wspiera się, spotyka. Nie jest najważniejsze czy będzie lista jedna, czy dwie, czy trzy. Ważne jest to, aby te listy były zwycięskie, aby odsunąć PiS od władzy. Polskie rodziny w ostatnich miesiącach ostatecznie dostrzegły, że PiS nie zapewni im bezpieczeństwa. Patrzę więc w stronę opozycji z nadzieją. Musimy współpracować, wykazywać się rozsądkiem i umiarem, aby nie zawieść tych nadziei. Każdy z nas, każda z nas bez względu na to, jakie mamy wielkie ego i bez względu na to, jak o sobie myślimy, że jesteśmy wspaniali, powinni się cofnąć dwa kroki, po to, żeby dobro wspólne było pierwsze przed nami. Bezpieczeństwo to współpraca – powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Propozycja deklaracji utworzenia koalicji rządowej

Czarzasty zaproponował, żeby partie opozycyjne spróbowały podpisać deklarację dotyczącą utworzenia koalicji rządowej po wyborach.

– Dlatego, żeby dać jasny sygnał wszystkim wyborczyniom i wszystkim wyborcom w Polsce, że żaden głos oddany bez względu na to, na kogo z opozycji, nie zostanie zmarnowany, że każdy głos będzie się liczył, będzie się liczył w tym, żeby pokonać PiS, że każdy głos jest ważny, bo przecież człowiek, każda osoba jest ważna. Myślę, że zbliża się ten czas, przed którym uciekamy, żeby podjąć ostateczną decyzję w sprawie startu do Sejmu – powiedział.

– Nie namawiam na szybkie decyzje, namawiam was i siebie i proszę o decyzje mądre, rozsądne, zdystansowane. Uważam również, namawia mnie do tego Krzysztof Gawkowski, szef mojego klubu, że powinniśmy stworzyć w najbliższym czasie plan na pierwsze 100 dni rządzenia, uznać co jest dla nas najważniejsze i pokazać to ludziom – stwierdził.

Czytaj też:

"Będziemy wstydzić się do końca życia". Tusk apeluje do opozycjiCzytaj też:

Ile list opozycji i kto premierem? Czarzasty odpowiada