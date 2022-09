"To jest w ogóle kpina". Prezydent Duda komentuje pomysł Kremla

W dniach 20–22 września 2022 r. prezydent Andrzej Duda wraz z żoną Agatą Kornhauser-Dudą złoży wizytę w Stanach Zjednoczonych. Głównym celem podróży jest udział polskiego przywódcy w debacie generalnej 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Rosyjskie referenda

Podczas spotkania z dziennikarzami w Nowym Jorku prezydent Duda zabrał głos na temat doniesień o szykowanych referendach przyłączeniowych na okupowanych przez Rosję terytoriach. Jak powiedział, Polakom nie trzeba tłumaczyć, co one oznaczają w praktyce.

– Prawda jest taka, że wynik jest ustalany na Kremlu, a nie w głosowaniu, to jaki głos oddają ci, którzy w tym referendum w ogóle uczestniczą, nie ma tutaj od strony faktycznej żadnego znaczenia – zauważył prezydent i dodał, że " z punktu widzenia demokratycznego to jest w ogóle kpina i tak też do tego podchodzimy".



Pytany o wojnę na Ukrainie i wsparcie Zachodu dla walczących z rosyjską agresją, prezydent podkreślił, że wspólnota międzynarodowa działa w tej kwestii "środkami pokojowymi", a żadne z państw wspierających Ukrainę nie zamierza się angażować militarnie w działania na froncie.

W tym kontekście padło pytanie o możliwość użycia przez Rosję broni atomowej. Jak powiedział Andrzej Duda, jeśli Władimir Putin zdecydowałby się na taki krok, byłoby to "przełamanie światowych tabu" i postawiłoby Moskwę "poza wszelkim nawiasem".

Spotkanie z Bidenem

Podczas spotkania z mediami prezydent Duda przekazał także informacje dotyczące jego pobytu w USA. Jednym z punktów ma być spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem.

– Przez kolejne dni dalsze spotkania, szczyt żywnościowy, w którym będziemy brali udział i też spotkanie z inwestorami, z zastępcą Sekretarza Generalnego i mam nadzieję też premierem Ukrainy w spawie udziału polskich firm w odbudowie Ukrainy, więc tych tutaj ważnych spotkań jest cały szereg. Jutro recepcja, spotkanie z panem prezydentem Bidenem, jak co roku z prezydentem Stanów Zjednoczonych tutaj w czasie Zgromadzenia Ogólnego ONZ – wskazał prezydent.

