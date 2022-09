"Obrońca prawdy". Nie żyje ocalały z Holokaustu Edward Mosberg

Edward Mosberg urodził się 6 stycznia 1926 r. w Krakowie. Był więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych w Płaszowie i Mauthausen. W momencie wybuchu II wojny światowej miał 13 lat. Większość jego najbliższych zginęła podczas Holokaustu. W 1951 r. przybył do Nowego Jorku. Mieszkał w New Jersey.

Świadek historii

Jego imię nosi odznaczenie, przyznawane przez Fundację From The Depths, za ratowanie Żydów podczas II wojny światowej. Edward Mosberg został uhonorowany przez tę fundację za "budowanie dialogu w duchu pamięci o Holokauście".

Z kolei w czerwcu 2019 r. prezydent Andrzej Duda odznaczył Edwarda Mosberga Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP "za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-żydowskiego dialogu i upowszechnianie wiedzy o roli Polaków w ratowaniu Żydów".

– W wieku 93 lat wrócić do miasta, w którym się urodziłem i otrzymać takie odznaczenie jest dla mnie okolicznością niesamowicie poruszającą. Przyjmuję tę nagrodę w imieniu siebie, mojej żony, moich dzieci i wnuków, a co najważniejsze, na cześć mojej matki, ojca, rodzeństwa oraz 6 milionów Żydów, brutalnie zamordowanych przez niemieckich nazistów podczas Holokaustu. Ważne aby ci, którzy przychodzą po nas, byli naszymi świadkami i mieli pewność, że tragedia Holocaustu nigdy nie zostanie zapomniana. Odznaczenie dedykuję także na cześć tych, którzy oddali i ryzykowali swoje życie, aby ratować Żydów w czasie wojny, jak rodzina Ulmów z Markowej, a także w nadziei na lepsze relacje między narodem żydowskim i polskim – powiedział Edward Mosberg po przyznaniu mu odznaczenia.

twitter

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych zaznacza, że Mosberg był "obrońcą prawdy i dobrego imienia Polaków".

twitter

Ocalały z Holokaustu oburzony kłamliwym artykułem

W 2021 r. Edward Mosberg wyraził oburzenia antypolskim artykułem Mashy Gessen, który ukazał się na łamach "The New Yorker". Artykuł powstał w obronie prof. Jana Grabowskiego i prof. Barbary Engelking, którzy na początku lutego ubiegłego roku zostali skazani za zniesławienie Edwarda Malinowskiego. Mężczyzna miał rzekomo doprowadzić podczas II wojny światowej do wydania Niemcom kilkudziesięciu Żydów ukrywających się w lesie.

– Proszę pismo "The New Yorker": w przyszłości dokładnie sprawdzajcie fakty historyczne przed publikacją takiego kłamstwa, jak ten artykuł – apelował wtedy Mosberg.

Edward Mosberg wielokrotnie uczestniczył w Marszach Żywych w Auschwitz. Włączył się także w obronę Pomnika Katyńskiego w New Jersey, który miał zostać umieszczony w mniej eksponowanym miejscu.