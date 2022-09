Nastolatkowie pobili 9-latka z Ukrainy. Chłopiec trafił do szpitala

Do pobicia doszło w zeszłym tygodniu w Poznaniu. 13 września dziewięcioletni chłopiec jeździł rowerem po Rynku Łazarskiego, gdzie wdał się w sprzeczkę z miejscową dziewczyną. Gdy po jakimś czasie wrócił na miejsce, czekała już na niego grupa nastolatków. Ukrainiec został zaatakowany i dotkliwie pobity. Obrażenia były na tyle poważne, że dziecko zostało szybko przewiezione do szpitala, gdzie spędziło kolejnych kilka dni.

Sąd rodzinny zajmie się oprawcami

Szybko okazało się, że pobity chłopiec jest jednym z uchodźców wojennych i przyjechał do Polski z matką, a obecnie uczęszcza do jednej z poznańskich podstawówek. Wkrótce też policja dotarła do monitoringu z rynku, na którym uwieczniono całe zdarzenie.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak poinformował, że na podstawie nagrania udało się wytypować dwóch chłopców, którzy pobili dziewięciolatka. To czternasto i szesnastolatek.

Borowiak przekazał, że jeden z podejrzanych został już przesłuchany przez funkcjonariuszy, drugi z kolei został wezwany na komisariat wraz z rodzicami. - Materiały dotyczące tej sprawy przekażemy do sądu rodzinnego, który będzie wszczynał postępowanie - dodaje Borowiak.

To właśnie sąd rodzinny zdecyduje teraz o dalszym losie obu chłopców, którzy dopuścili się pobicia Ukraińca.

Uchodźcy w Polsce. Co dalej?

Co się stanie z milionami uchodźców po zakończeniu wojny? Z raportu Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich wynika, że 60 proc. Ukraińców chce wrócić do swojego kraju.

Z badania wynika, że 38 proc. uchodźców z Ukrainy wnioskujących pod koniec kwietnia o nr PESEL po przybyciu do Polski zamieszkało u Polaków (z gospodarzami lub w ich mieszkaniu samodzielnie), 23% zamieszkało u znajomych lub rodziny z Ukrainy wcześniej przebywających w Polsce.

