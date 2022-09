Nowe zadanie Sasina. Chodzi o walkę z "ubóstwem mieszkaniowym"

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", resort aktywów pracuje nad powołaniem nowego funduszu celowego do "likwidacji skrajnego ubóstwa mieszkaniowego".

Według dziennika, głównym źródłem zasilania miałyby być pieniądze zbierane od funduszy kupujących mieszkania na wynajem. "Tego rodzaju inwestorzy są w stanie w jednym rzucie kupić kilka czy kilkanaście mieszkań i w ten sposób przyczyniają się do podbijania cen" – przekonuje "DGP". Rocznie, taki fundusz miałby dysponować kwotą co najmniej 100–150 mln zł rocznie.

"Resort wicepremiera Sasina pracuje obecnie nad przygotowaniem w sumie trzech rodzajów danin, którymi byłyby obłożone fundusze kupujące mieszkania na wynajem. Chodzi m.in. o daninę transakcyjną, podobne rozwiązanie funkcjonuje w Irlandii. Danina wynosi ok. 10 proc., gdy zostanie zakupionych co najmniej 10 nieruchomości w ciągu roku. Inne rozwiązania to quasi-podatek od przychodów z budynków lub wyższa stawka podatku od nieruchomości" – czytamy.

Samorządy nakładają coraz wyższe podatki na mieszkańców

Zgodnie z doniesieniami medialnymi, samorządy w Polsce nakładają coraz wyższe podatki na mieszkańców. Chodzi o podatek od nieruchomości. Aż 88 proc. gmin w Polsce zdecydowało się w tym roku na na podwyższenie podatku od nieruchomości – przekazał Polski Instytut Ekonomiczny w nowym "Tygodniku Gospodarczym". Przychody samorządów z tego tytułu wyniosą około 27,5 mld złotych. Co więcej, już mówi się o kolejnych podwyżkach w 2023 roku.

Podatek od nieruchomości to obecnie jeden z najważniejszych generatorów przychodu dla jednostek samorządu terytorialnego – informuje w czwartek portal ekonomiczny Money.pl. Wpływy z tego tytułu mają stanowić 17,6 proc. dochodów własnych polskich gmin. Maksymalne stawki podatku ustalane są centralnie przez resort finansów. Jednak ostatecznie to samorządy decydują o ich poziomie. W tym roku podwyżkę wprowadziło aż 88 proc. gmin. Najwyższe możliwe stawki uchwaliło natomiast 4,9 proc. z nich. Urósł również odsetek gmin w Polsce, które uchwaliły wyższe podatki od nieruchomości. Dla porównania – w 2021 roku zrobiło tak 70 proc. z nich. Taki trend trwa już o wiele dłużej – wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny.

Według wyliczeń, podstawowe stawki dla budynków mieszkalnych oraz pod działalność gospodarczą rosną od 2018 roku.