Koniec "trzódki" Żakowskiego w TOK FM

Mianem "trzódki" określano cotygodniowy program publicystyczny z udziałem Jacka Żakowskiego, Tomasza Wołka, Tomasz Lisa oraz Wiesława Władyki. "Wszyscy wiedzą, że piątkowa Trzódka w TOK FM to było nasze wspólne, kontynuowane blisko dwie dekady dzieło wraz z Tomaszem Lisem i Wiesławem Władyką. Umówiliśmy się, że Trzódka będzie trwała, dopóki jeden z nas nie umrze. To jest ten moment" – napisał prowadzący Jacek Żakowski w pożegnaniu Tomasza Wołka na łamach "Gazety Wyborczej".

Przypomnijmy, że o śmierci Tomasza Wołka poinformowano w środę. Był redaktorem naczelnym "Życia Warszawy". Publikował także m.in. w "Rzeczpospolitej", "Gazecie Wyborczej" i "Polityce". W ostatnich latach udzielał się również jako komentator polityczny. Był m.in. regularnym gościem stacji TOK FM. Zmarł w wieku 74 lat.

Nowy skład "trzódki"

W rozmowie z portalem "Presserwis" Żakowski przekazał, że w ten piątek w programie wystąpi nowy skład. "Będziemy we trójkę: Agnieszka (Agnieszka Wiśniewska, szefowa serwisu Krytykapolityczna.pl), profesor (Wiesław Władyka, publicysta "Polityki") i ja. W piątek będziemy przeżywać żałobę" – zapowiedział.

Pytany, czy ktoś na stałe zostanie "dokooptowany" do programu, wskazał: "Za wcześnie o tym myśleć. Na razie skupiamy się na tym, że nie ma z nami Tomka Wołka".

"To będzie trudne i smutne spotkanie. W ostatni piątek Tomasz Wołek jeszcze z nami był. Nie widzieliśmy się co prawda, bo on nadawał z Kobyłki, a ja byłam na spotkaniu w Gdyni, ale od 19 lat był przecież stałym gościem piątkowych programów. Na pewno będziemy go wspominać. Ja go zapamiętałam jako fajnego i ciekawego człowiek" – powiedziała z kolei Agnieszka Wiśniewska.