Wiadomo, który region odwiedzi teraz prezes PiS

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odwiedzi w najbliższy weekend województwo zachodniopomorskie – dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio.

Rozgłośnia podaje, że w sobotę szef PiS spotka się z mieszkańcami Kołobrzegu i Koszalina, natomiast w niedzielę będzie w Stargardzie i Szczecinie. Objazdowi Kaczyńskiego po kraju towarzyszy hasło "Dobry rząd na trudne czasy".

Podczas czerwcowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiadał, że to właśnie dzięki spotkaniom i rozmowom z obywatelami politycy partii rządzącej mogą opowiedzieć o wszystkim, czego udało im się dokonać. – Kto to ma opowiedzieć, jeśli nie my, jeśli nie partia? To my musimy to zrobić, dlatego ogłaszam mobilizację PiS i całej Zjednoczonej Prawicy – wzywał wówczas lider obozu władzy. – Ale to nie jest hasło, to jest objazd kraju – stara, wypróbowana metoda – podkreślał.

Kaczyński we Wrocławiu

W miniony weekend szef partii rządzącej spotkał się z mieszkańcami Oleśnicy i Wrocławia (w sobotę) oraz Nysy i Opola (w niedzielę).

– Kiedy w 2015 roku przejęliśmy władzę w państwie, to zaczęto nam nieustannie przeszkadzać, ale i tak zrealizowaliśmy nasze plany. (...) Uzdrowiliśmy sektor finansów publicznych i mogliśmy przekazać wsparcie finansowe dla przedsiębiorców podczas pandemii koronawirusa. Wcześniej nie było pieniędzy, bo Polska była okradana. Test pandemii zdaliśmy – powiedział Kaczyński podczas sobotniego spotkania z mieszkańcami Wrocławia.

Prezes PiS zauważył, że kolejnym kryzysem dla Polski jest wojna na Ukrainie "i idąca za nią »putinflacja«". Polityk zwrócił uwagę, że nasz kraj dostarcza broń walczącym Ukraińcom oraz przyjmuje uchodźców wojennych zza naszej wschodniej granicy państwowej.

