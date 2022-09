"Byli agresywni, rzucali kamieniami". Wciąż niespokojnie na granicy

SG przekazała najnowsze informacje za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter.

W ostatni wtorek, 27 września 2022 roku na terytorium Polski próbowały nielegalnie przedostać się z Białorusi 62 osoby. Byli to między innymi obywatele Ghany i Gambii. Co ważne, 29 osób miało podchodzić pod barierę graniczną, ale ostatecznie wycofali się na stronę białoruską.

W miejscowości Czeremcha w powiecie hajnowski w województwie podlaskim, na odcinku chronionym przez oddział Straży Granicznej, 11 cudzoziemców nielegalnie przekroczyło granicę. "Podczas zatrzymania byli agresywni, rzucali kamieniami w polskie patrole" – podali funkcjonariusze SG.

Nielegalna imigracja z Białorusi

Trwa proces nielegalnej imigracji z Białorusi do Polski. Zdaniem polskiej Straży Granicznej, służby białoruskie nie ustają w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy Unii Europejskiej cudzoziemcom, którzy trafiają do nich z Rosji. Migranci, którzy przekraczają nielegalnie granicę, wcześniej przewożeni są w jej pobliże przez służby reżimu Aleksandra Łukaszenki. Wskazywane są im miejsca, gdzie mogą ją nielegalnie przekroczyć, są instruowani, a także wyposażani w narzędzia służące do pokonania bariery, takie jak nożyce do cięcia concertiny, łopaty i drabiny. Żołnierze i funkcjonariusze białoruscy próbują także przetransportować imigrantów pontonami przez wody graniczne. Pomagają również w pokonywaniu naturalnych przeszkód, takich jak rozlewiska rzek czy tereny bagienne.

Polska Straż Graniczna codziennie rano publikuje na portalu społecznościowym Twitter komunikaty z najnowszymi wiadomościami dotyczącymi sytuacji w polsko-białoruskiej strefie przygranicznej. Strażnicy informują też o aktach przemocy i atakach wobec przedstawicieli służb RP.

