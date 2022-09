Prezydenci Duda i Zełenski omówili dalsze działania Polski i Ukrainy

Wiadomość przekazano za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter.

"Prezydenci Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski omówili dziś dalsze działania Polski i Ukrainy w obliczu nielegalnych i sfałszowanych rosyjskich »referendów« na wschodzie i południu Ukrainy oraz dalszą współpracę naszych państw" – podało oficjalne konto Kancelarii Prezydenta RP.

MSZ wzywa do nieuznawania wyników "referendów"

W ostatni wtorek, 27 września br. na okupowanych terenach Ukrainy zakończyły się rosyjskie "referenda" za przyłączeniem obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego do terytorium państwowego Federacji Rosyjskiej. Nie powinno być zaskoczeniem, że według rosyjskich władz, zdecydowana większość głosujących opowiedziała się za włączeniem ukraińskich terenów do Rosji. Jednak społeczność międzynarodowa podważa wiarygodność głosowań. Głos w tej sprawie zabrało także polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

MSZ Rzeczypospolitej Polskiej "jednoznacznie i zdecydowanie" potępiło organizację przez Rosję "nielegalnych, mających na celu aneksję części ukraińskich obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego, tymczasowo okupowanych przez Rosję". "Wzywamy członków społeczności międzynarodowej do nieuznawania legalności tych pseudo-referendów, które w żadnym stopniu nie mogą odzwierciedlać woli mieszkańców tych regionów, nierzadko siłą zmuszanych do udziału w głosowaniu" – mogliśmy przeczytać we wtorkowym komunikacie podpisanym przez rzecznika prasowego resortu spraw zagranicznych RP Łukasza Jasinę. Ministerstwo wezwało również do pociągnięcia do odpowiedzialności "wszystkich osób zaangażowanych w przeprowadzenie fikcyjnych referendów oraz osób i instytucji rosyjskich działających na nielegalnie okupowanym terytorium Ukrainy".

