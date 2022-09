Kreml "dziękuje" Sikorskiemu za jego wypowiedzi? Niepokojące sugestie polityków PiS

Nie cichnie burza po wpisie byłego szefa MSZ Radosława Sikorskiego na temat awarii gazociągu Nord Stream.

Europoseł KO zasugerował kilka dni temu, że za wycieki z Nord Stream odpowiadają Amerykanie. Wpis byłego szefa polskiej dyplomacji został entuzjastycznie przyjęty przez rosyjską propagandę oraz ostro skrytykowany przez przedstawicieli amerykańskiej administracji oraz polskie władze.

Europosłowie PiS: Działalność Sikorskiego szkodzi NATO

W czwartek politycy Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim skomentowali działalność Sikorskiego, informując jednocześnie o znaczących kwotach (zewnętrznego dochodu) znajdujących się na koncie polityka.

– Słowa Radosława Sikorski i jego działalność polityczna są prorosyjskie i szkodliwe dla interesów NATO i całego Zachodu – komentował podczas konferencji prasowej w PE Tomasz Poręba. Jak podkreślił dalej polityk, wypowiedź europosła KO "jest intrygująca z punktu widzenia tego, że dysponuje ok. 600/800 tys. euro zewnętrznych dochodów".

– Pytamy za co Sikorski zarobił te pieniądze i jakie jest ich źródło, czy te pieniądze pochodzą z Rosji? Apelujemy do Donalda Tusk, aby zechciał namówić Sikorskiego do przedstawienia skąd pochodzą te środki – dodał polityk.

Wiśniewska: Czy Sikorski dostaje pieniądze z Rosji?

W trakcie konferencji prasowej głos zabrała również europoseł Jadwiga Wiśniewska, która przypomniała o działalności byłego szefa MSZ, który w czasie kierowania tym resortem aktywnie działał na rzecz relacji z Moskwą.

– 2 września 2010 roku zorganizował spotkanie ambasadorów, na którym obecny był Siergiej Ławrow. To Radosław Sikorski otworzył na nowo polsko-rosyjskie relacje – mówiła Wiśniewska.

– W obliczu ostatnich wydarzeń pytamy jaką rolę Sikorski pełni w życiu publicznym? Czy otrzymuje z Kreml podziękowania za swoje wypowiedzi? – dodała poliyuk.