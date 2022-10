Test "Do Rzeczy": Przenośny projektor Samsung Freestyle

Lekki, niewielki i solidnie wykonany projektor niemal mieści się w dłoni, a już zupełnie bez trudu można go wrzucić do plecaka czy większej damskiej torebki. Co najważniejsze, ten gadżet jest po prostu bardzo ładny. Niewielkie urządzenie potrafi wyświetlać obraz o przekątnej od 30 do 100 cali o maksymalnej rozdzielczości 1920 x 1080 (Full HD). I chociaż nie jest to jakość 4K, to po zapadnięciu zmroku lub dokładnym zaciemnieniu pokoju obraz wygląda świetnie. Kolory są żywe i dobrze odwzorowane. Aby za pomocą modelu Freestyle wyświetlać ulubione treści, można szybko połączyć go przez wi-fi z Internetem i korzystać z preinstalowanych aplikacji Smart TV systemu Tizen. Błyskawicznie po podłączeniu i zalogowaniu do popularnych serwisów streamingowych można oddać się przyjemności oglądania filmów w swoim domowym kinie.