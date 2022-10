Budowa bariery ochronnej na granicy z Białorusią zakończona

W sobotę, 1 października 2022 roku zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego przekazał wiadomość za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter.

"Polska skończyła budowę bariery ochronnej na granicy z Białorusią. Nielegalne przedostanie się do Polski jest obecnie niemożliwe. Polska granica jest dziś najlepiej chroniona w Europie" – napisał Stanisław Żaryn.

Pełnomocnik rządu Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej dodał, iż "na granicy z Białorusią trwa obecnie montowanie perymetrii. To kolejny etap inwestycji w nowoczesne zabezpieczenia, którymi RP wzmacnia ochronę naszej granicy". Co ważne, fizyczna bariera i patrole Straży Granicznej już teraz mają udaremniać nielegalne przekraczanie granicy z białorusko-polskiej.

Nielegalna imigracja z Białorusi do Polski

Trwa proces nielegalnej imigracji z terenu Białorusi na terytorium państwowe Polski. Według polskiej Straży Granicznej, służby białoruskie nie ustają w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy Unii Europejskiej cudzoziemcom, którzy trafiają do nich z Rosji. Migranci, którzy przekraczają nielegalnie granicę, wcześniej przewożeni są w jej pobliże przez służby reżimu Aleksandra Łukaszenki. Wskazywane są im miejsca, gdzie mogą ją nielegalnie przekroczyć, są instruowani, a także wyposażani w narzędzia służące do pokonania bariery, takie jak nożyce do cięcia concertiny, łopaty i drabiny. Żołnierze i funkcjonariusze białoruscy próbują także przetransportować imigrantów pontonami przez wody graniczne. Pomagają również w pokonywaniu naturalnych przeszkód, takich jak rozlewiska rzek czy tereny bagienne.

Polska Straż Graniczna codziennie rano publikuje w mediach społecznościowych komunikaty dotyczące sytuacji w polsko-białoruskiej strefie przygranicznej. W ostatni piątek na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 29 cudzoziemców. We wrześniu tego roku było to 1 298 takich prób.

