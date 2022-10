Rady Krajowe Nowej Lewicy i Razem podjęły uchwałę. Jasna deklaracja

Podczas niedzielnego wydarzenia politycy lewicowych formacji rozmawiali o planach na kolejny rok. Odbyła się także dyskusja nad odpowiednią uchwałą w sprawie współpracy.

Ostatecznie poinformowano o podpisaniu uchwały Rad Krajowych Razem i Nowej Lewicy, które niemal jednogłośnie – w przypadku jednej i drugiej partii politycznej – miały podjąć decyzję o kontynuowaniu działań w ramach Lewicy, tworząc między innymi wspólny klub parlamentarny.

"Rady Krajowe Nowej Lewicy i partii Razem podjęły uchwałę o strategicznej współpracy! Lewica jest zjednoczona i gotowa do walki o Polskę naszych wspólnych marzeń!" – podało oficjalne kontro Lewicy na portalu społecznościowym Twitter. Wpisowi towarzyszyło wspólne zdjęcie trzech liderów ugrupowania – szefa Razem Adriana Zandberga oraz współprzewodniczących Nowej Lewicy Roberta Biedronia i Włodzimierza Czarzastego.

Lewicy odpowiedzialność za Polskę

– Mówię to w imieniu trzech liderów Lewicy – jesteśmy gotowi wziąć odpowiedzialność za Polskę. Lewicę łączą wspólne wartości. Łączy nas wielkie marzenie, które nosimy w naszych mocno bijących sercach. Marzymy o tym, aby żyć w lepszym świecie. (...) Nasze serce lewicowe mówi o wolności kobiet. Nie będzie demokracji w Polsce, do kiedy kobiety nie będą mogły decydować o swoim ciele, bo to ich ciało i ich życie – oznajmił europoseł Biedroń. – Z tego miejsca chciałbym powiedzieć jasno i wyraźnie: Lewica będzie gwarantem tego, aby Europa w stu procentach była obecna w Polsce – podkreślił.

Poseł Zandberg zapowiedział, iż ugrupowanie ma "konkretne rozwiązania dla ludzi" i wie, "że nie da się wygrać wyborów samym pokrzykiwaniem, że sama władza jest zła".

Do wyborców zwrócił się z kolei wicemarszałek Czarzasty. – Zwracam się do elektoratu Lewicy. Wiele partii będzie obiecywało wam Polskę waszych marzeń, ale tylko Lewica jest gwarantem, że te marzenia wejdą w życie. Tylko Lewica po wyborach o nich nie zapomni. Pamiętajcie o tym – zaapelował.

