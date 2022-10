"Nowoczesne wojsko. Bezpieczna ojczyzna". Nowy cykl MON

W niedzielę, 2 października 2022 roku minister obrony narodowej wziął udział w pikniku wojskowym w Tomaszowie Mazowieckim. Opowiedział o cyklu spotkań organizowanych w tym miesiącu w różnych miastach Polski, w których powstaną nowe jednostki wojskowe lub do których trafi sprzęt.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy ogłosił także, że pierwsze sztuki z 32 śmigłowców AW149 zamówionych dla Wojska Polskiego już w przyszłym roku trafią na wyposażenie 25. Brygady Kawalerii Powietrznej.

Nowy sprzęt dla Wojska Polskiego

– W lipcu tego roku podpisaliśmy z PZL-Świdnik, a więc z polskimi zakładami produkującymi śmigłowce, umowę na nowoczesne AW149. Pierwsze egzemplarze trafią tu, do Tomaszowa Mazowieckiego w przyszłym roku. To śmigłowce, które będą silnie uzbrojone, ich zadaniem będzie transport żołnierzy, ale także wsparcie wojsk lądowych. To jest bardzo dobry sprzęt. To jest przełom, dlatego że dotychczas 25. Brygada Kawalerii Powietrznej korzystała ze starych śmigłowców. W 25. Brygadzie, jak i w całym Wojsku Polskim są świetni żołnierze, ale ci żołnierze muszą dysponować bardzo dobrym, najnowocześniejszym sprzętem – podkreślił Mariusz Błaszczak w swoim niedzielnym wystąpieniu.

Wicepremier zwrócił też uwagę na głosy krytyki, które pojawiają się ze strony części polskiej opozycji, w związku z zakupem nowoczesnego sprzętu dla armii. Zaznaczył przy tym, iż "Polska jest bezpieczna wtedy, kiedy Wojsko Polskie jest silne, a Wojsko Polskie jest silne wtedy, kiedy jest liczne i wtedy, kiedy dysponuje nowoczesną bronią. To jest ważne, żebyście o tym pamiętali".

Cykl Ministerstwa Obrony Narodowej

W Tomaszowie Mazowieckim Mariusz Błaszczak przekazał również, że Ministerstwo Obrony Narodowej postanowiło "pokazywać miejsca, do których już niedługo trafi nowoczesny sprzęt wojskowy", a także "pokazywać miejsca, w których są organizowane nowe jednostki wojskowe, często odtwarzane".

– Kiedyś je likwidowano. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, prezydent Andrzej Duda razem, konsekwentnie odnawiają jednostki wojskowe, wzmacniają Wojsko Polskie w poczuciu tego, że jest to najlepsza droga prowadząca do bezpieczeństwa naszej ojczyzny – powiedział Błaszczak w kontekście cyklu "Nowoczesne wojsko. Bezpieczna ojczyzna".

Czytaj też:

MON organizuje szkolenia wojskowe dla wszystkich chętnychCzytaj też:

"Die Welt" o Polsce: Zbroi się jak żaden inny kraj NATO