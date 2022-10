We wtorek spotkanie szefów MSZ Polski i Niemiec

Podczas rozmów poruszone zostaną najpilniejsze kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym fikcyjnych referendów przeprowadzonych w ostatnich dniach w czterech regionach Ukrainy tymczasowo okupowanych przez Federację Rosyjską. Ponadto, Szefowie Dyplomacji Polski i Niemiec omówią konsekwencje dalszej eskalacji wojny za wschodnią granicą Polski i Unii Europejskiej oraz dalsze wsparcie dla Kijowa – informuje MSZ w komunikacie.

Będzie to już trzecie spotkanie ministra Raua z minister Baerbock w ostatnich 10 miesiącach, co dobitnie świadczy o istocie dialogu polsko-niemieckiego nie tylko w dziedzinie relacji dwustronnych, ale także we współpracy na arenie międzynarodowej.

Polska robi kolejny krok ws. reparacji

Spotkanie szefów MSZ odbędzie się dzień po tym, jak polski minister podpisał notę dyplomatyczną dot. reparacji od Niemiec.

– Nota dyplomatyczna dotycząca reparacji zostanie przekazana do MSZ Niemiec. Wyraża ona przekonanie, iż strony powinny podjąć niezwłoczne działania zmierzające do uregulowania kwestii następstw agresji niemieckiej w latach 1939-1945 – poinformował minister Zbigniew Rau podczas uroczystości podpisania dokumentu.

– Uregulowanie zawiera wypłacenie zadośćuczynienia za wyrządzone szkody, grabieże oraz mordy zadane narodowi polskiemu. Podjęcie przez władze niemieckie tych działań w sprawie Polski i reparacji są jasne – sprawiedliwość musi zwyciężyć – podkreślił szef MSZ.

Przypomnijmy, że w czwartek 1 września na Zamku Królewskim w Warszawie zaprezentowano długo zapowiadany raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Zespół pod kierownictwem posła PiS Arkadiusza Mularczyka oszacował straty Polski na 6 bln 220 mld 609 mln zł. Najbliższym krokiem w kierunku próby wyegzekwowania reperacji będzie dostarczenie Niemcom noty dyplomatycznej w tej sprawie.

