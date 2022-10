Zmiana w projekcie budżetu. Ogromna kwota dla mediów publicznych

Jak zauważa branżowy portal "Wirtualne Media" pierwotna wersja projektu budżetu na przyszły rok nie zawierała w swojej treści wypłacenia środków na ten cel.

"Rekompensata" dla mediów publicznych

W zmodyfikowanym projekcie ustawy znalazł się jednak zapis, na podstawie którego publiczny nadawca, a więc Telewizja Polska, Polskie Radio i 17 regionalnych rozgłośni publicznych ma otrzymać z kieszeni podatnika łącznie 1,995 mld zł.

Podobnie jak w poprzednich latach "rekompensata abonamentowa" będzie miała formę skarbowych papierów wartościowych, które zostaną im przekazane na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Projekt ustawy budżetowej został już skierowany do Sejmu.

Wcześniej premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że mimo, iż pierwsza wersja projektu nie zawierała zapisów o "rekompensacie", to nie oznacza to, że 2 miliardy nie trafią do TVP.

Najwięcej dla TVP

Pieniądze przekazywane są Telewizji Polskiej i Polskiemu Radiu od 2020 roku. Co roku najwięcej z puli prawie dwóch miliardów trafia do Telewizji Polskiej. W 2022 r. TVP miała otrzymać około 1,75 mld zł. Z kolei do Polskiego Radia miało trafić około 130 mln zł, a do regionalnych rozgłośni – 115 mln zł.

Od stycznia 2023 r. ma także wzrosnąć abonament radiowo-telewizyjny. Jak przekazał "Fakt", wpływy z abonamentu mają wynieść 616 mln zł. Oznacza to, że będą wyższe o 36 mln zł od tegorocznych. Ponad połowa z tej puli ma zasilić TVP.

