Kowalski ukarany przez sejmową komisję etyki

14 września odbyły się obrady Sejmu, podczas których dyskutowano na temat reparacji wojennych. Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski w sposób zdecydowany wypowiedział się wówczas o opozycji. – Partia niemiecka podnosi głowę w Polsce, mówicie po polsku, ale myślicie po niemiecku – podkreślił.

Kara nagany

– Dziś komisja etyki poselskiej ukarała posła i wiceministra Janusza Kowalskiego najwyższą, możliwą karą nagany za lżenie, szkalowanie dobrego imienia partii opozycyjnej – przekazała Monika Falej, szefowa sejmowej komisji etyki w rozmowie z mediami.

Falej dodała także, że "zatrważające" jest, że poseł nie widział nic niestosownego "w używaniu porównywania kogoś do volksdeutschów".

Oburzony wicemarszałek

Na wystąpienie posła jako pierwszy zareagował 14 września prowadzący obrady wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, jeden z liderów Lewicy. – Myślę, proszę państwa, że jak będziemy podbijali emocje, to będzie trudno wyłapać jakikolwiek element konsensusu. Więc apeluję i proszę serdecznie o po prostu pilnowanie emocji – powiedział polityk.

– Panie pośle, mówię do pana posła Kowalskiego, nie pozwalam, by pan mówił do posłów "volksdeutsche". Są granice. Naprawdę, są granice. Rozmawiamy o reparacjach w stosunku do Polski. Jak pan może takich słów używać w stosunku do posłów i posłanek, na Boga – podsumował Czarzasty.

"Impreza Trzaskowskiego finansowana przez Berlin"

W dniach 26 sierpnia – 1 września odbyła się druga edycja organizowanego przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego wydarzenia o nazwie "Campus Przyszłość". Kowalski pisał wówczas w mediach społecznościowych o wsparciu ze strony Berlina dla imprezy Rafała Trzaskowskiego.

"W Olsztynie startuje niemiecka, najważniejsza inwestycja polityczna w Polsce – Campus Rafała Trzaskowskiego finansowany przez fundacje polityczne: Konrad Adenauer Stiftung i Heinrich Böll Stiftung" – napisał polityk.

