"Mam superważną wiadomość". Morawiecki o cenach energii

Podczas spotkania z samorządowcami premier zapowiedział nowe rozwiązania. Ich celem ma być ograniczenie wzrostu cen energii elektrycznej dla samorządów i podmiotów wrażliwych.

– W zakresie energii elektrycznej mam superważną wiadomość dla wszystkich mieszkańców samorządów i dla wszystkich podmiotów wrażliwych – mówił Morawiecki na konferencji prasowej.

Szef rządu podkreślił, że dzisiaj zostaną zaprezentowane szczegóły zamrożenia do pewnego poziomu wzrostu. – Robimy to zarówno zmieniając mechanizm kalkulacji cen, ale również dopłacając do tego mechanizmu poprzez różne zakładki budżetowe, posługując się jednocześnie siłą finansów publicznych – dodał.

Zamrożenie ma przeciwdziałać wzrostom cen energii elektrycznej o 200, 300, 400 czy nawet 1000 procent, "jakie były proponowane przez firmy energetyczne". – Robimy to zarówno zmieniając mechanizm kalkulacji cen, ale również dopłacając do tego mechanizmu poprzez różne zakładki budżetowe, posługując się jednocześnie siłą finansów publicznych – mówił polityk.

