Manifestacja samorządowców ws. cen energii. "Możemy powstrzymać gigantyczne podwyżki"

Manifestacja pod hasłem "Tylko ciemność" rozpoczęła się obok gmachu Sejmu około godziny 12:30. Następnie protestujący udali się Alejami Ujazdowskimi w stronę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W związku z przemarszem mieszkańcy stolicy powinni uważać na utrudnienia na drogach.

Manifestacja samorządowców w Warszawie

Przedstawiciele gmin i miast z całej Polski postanowili wspólnie manifestować w sprawie ostatnich podwyżek cen energii. Protestujący podkreślają, że rosnące od tygodni koszty energii coraz bardziej niepokoją Polaków. W przemarszu udział wzięli m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, czy prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Manifestacja została zorganizowana m.in. przez: Ruch Samorządowy TAK dla Polski, Związek Miast Polskich, Unię Metropolii Polskich oraz Związek Powiatów Polskich.

"Nie godzimy się na to, aby miasta i gminy musiały stawać przed dylematem czy skracać liczbę godzin lekcyjnych w szkołach, zamykać baseny, likwidować linie tramwajowe i autobusowe czy gasić latarnie na ulicach. Nie pozwólmy, żeby społeczeństwo lokalne musiało płacić za horrendalne i nieuzasadnione nadzwyczajne zyski spółek Skarbu Państwa! Tylko razem możemy powstrzymać gigantyczne podwyżki cen energii" — czytamy na stronie Ruchu Samorządowego TAK dla Polski.

Protesty odbywają się także we Wrocławiu

Warszawa nie jest jedynym miastem, w którym trwają protesty. 7 października w godzinach od 17.00 do 20.00 zaplanowana jest manifestacja we Wrocławiu ws. obecnej drożyzny oraz inflacji. Swój początek będzie miała na wrocławskim rynku, po czym przemaszeruje ulicami: Świdnicką, Kazimierza Wielkiego, Św. Mikołaja, następnie przez plac Jana Pawła II i Solidarności do ulicy Sikorskiego, gdzie zakończy się.

W obydwu miastach należy spodziewać się utrudnień na drogach i w komunikacji miejskiej.

