PiS ukrył notę ws. reparacji? Posłowie KO zapowiadają kontrolę w MSZ

W poniedziałek, 3 października minister spraw zagranicznych Polski Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną w sprawie reparacji wojennych dla naszego kraju od Niemiec. Teraz dokument zostanie przekazany stronie niemieckiej.

Interwencja posłów KO

Politycy Koalicji Obywatelskiej nie kryją jednak zaniepokojenia związanego z treścią noty. Posłowie opozycji uważają, że w dokumencie mogło nie paść sformułowanie "reparacje wojenne", jak również kwota, jakiej domaga się Polska. Dlatego też Dariusz Rosati, Paweł Kowal oraz Bartłomiej Sienkiewicz planują we wtorek stawić się w resorcie spraw zagranicznych.

Otóż rządzący do tej pory nie ujawnili dokładnej treści noty. Minister Rau przekazał jedynie, że zawiera ona "przekonanie, iż strony powinny podjąć niezwłoczne działania zmierzające do trwałego, kompleksowego, ostatecznego, prawnego i materialnego uregulowania kwestii następstw agresji i okupacji".

Posłowie Koalicji Obywatelskiej będą domagać się od ministerstwa wydania noty oraz informacji o ewentualnych załącznikach do noty. – Zachodzi poważne podejrzenie, że opinia publiczna została wprowadzona w błąd, więc chcemy, by pokazano nam dokumenty, które zostały wysłane stronie niemieckiej oraz żeby zostały podane do publicznej wiadomości– mówi Paweł Kowal.

Polska domaga się reparacji od Niemiec

1 września na Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej.

Zespół pod kierownictwem posła PiS Arkadiusza Mularczyka oszacował straty Polski w wyniku rozpętanej przez Niemców wojny na 6 bln 220 mld 609 mln zł. Autorzy raportu podkreślają, że roszczenia odszkodowawcze Polski wobec Niemiec nie wygasły i nie uległy przedawnieniu.

Władze w Berlinie stoją na stanowisku, że sprawa reperacji została zamknięta w 1953 r.

