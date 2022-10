Tragedia w Gdańsku. Wywrócił się statek z pasażerami

Informację o tragedii przekazała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Płynąca po Motławie łódź, na pokładzie której znajdowało się 14 osób, wywróciła do góry dnem.

Tragedia w Gdańsku

Jak donosi reporter RMF FM, do wypadku doszło, gdy załoga drewnianej łodzi "Galar Gdański" nie zastosowała się do wezwania, jakie przekazała załoga jednego z holowników, które na kanale portowym dopychały jeden ze statków do nabrzeża przemysłowego.

Statek z pasażerami płynął tuż obok holowników. W pewnym momencie "Galar" wpłynął za jeden z nich. Łódź dostała się na wysokie fale i doszło do wywrócenia się jednostki do góry dnem.

Do wody wpadli wszyscy znajdujący się na pokładzie łodzi pasażerskiej. Po wyciągnięciu trzy osoby były reanimowane. Jedna z nich zmarła na miejscu, Pozostałe dwie w szpitalu. Na miejscu pracowało ponad 20 strażaków.

