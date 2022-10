„Do Rzeczy” nr 41: Kto niszczy nasze dzieci. Pospieszalski oskarża ideologów LGBT

– To zagłada dla całego społeczeństwa i Zachód zaczyna to rozumieć – zauważa Pospieszalski w tekście “Transseksualność na siłę”.

– Napięta sytuacja wewnątrz PiS chwilowo została rozładowana. Mateusz Morawiecki wciąż jest premierem, a grupa spiskowców, która domagała się jego odwołania, w ramach nagrody pocieszenia dostała dymisję Michała Dworczyka – pisze Kamila Baranowska w artykule “PiS: każdy każdemu wilkiem”.

– Skrzypce to instrument piękny, ale trudny. Niewybaczający błędów, niewdzięczny i niepozwalający na szybki progres w początkowym etapie nauki, co bywa zniechęcające. Prawdziwe mistrzostwo osiągają nieliczni. Do Polski przyjechała światowa elita młodych skrzypków na jeden z najbardziej prestiżowych konkursów muzycznych na świecie. Bo polska scena konkursowa muzyki poważnej to nie tylko Chopin – stwierdza Radosław Wojtas w tekście “Mistrzowie smyczka”.

– Kontrofensywa ukraińska i rosyjska mobilizacja wprowadziły wojnę w nową fazę. Czy to świt przerwania walk czy ich eskalacji? – zauważa Marek Jurek w artykule “Wojna, czyli spacer po grani”.

– Początek panowania Karola, choć tak późny (a może właśnie dlatego?), wygląda na obiecujący. Jego postępowanie po śmierci królowej, jego spokój i widoczne, mimo opanowania, wzruszenie zostały przez Brytyjczyków dostrzeżone i docenione. Druga epoka elżbietańska dobiegła końca, Wielka Brytania zaś wkracza w nowy okres. Jaki on może być?– rozważa Teresa Stylińska w tekście. “Jak być królem”.

– Tabletki z jodkiem potasu są już dystrybuowane do szkół, przedszkoli, urzędów gmin. Czy to „nadmierna” ochrona czy faktycznie lepiej wiedzieć, kiedy, jak i kto powinien je przyjąć? – tłumaczy Katarzyna Pinkosz w artykule “Tabletki na katastrofę”.

