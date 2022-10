Rosyjskie ataki na Ukrainę. Tusk krytykuje... Morawieckiego

W poniedziałek rano rosyjskie wojska zaatakowały m.in. Kijów, Lwów, Tarnopol oraz Dnipro. Cały czas napływają informacje o nowych miejscach ataku. Rośnie też liczba rannych i ofiar śmiertelnych.

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że tylko w stolicy w wyniku ostrzału zginęło pięć osób. Rannych zostało 51 osób. Mer stolicy oraz prezydent Wołodymy Zełenski apelują do mieszkańców Kijowa o pozostanie w schronach, z zapasem wody i jedzenia.

Tusk atakuje Morawieckiego

Ataki na ukraińskie miasta wywołały fale krytyki – głos zabrał m.in. sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

twitter

Tymczasem lider polskiej opozycji, szef Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk, postanowił zaatakować premiera polskiego rządu.

"Rosja bestialsko atakuje ukraińskie miasta, a w tym czasie Morawiecki bredzi na zlocie proputinowskich partii o Unii Europejskiej jako »transnarodowej bestii«. Gorzej nie można" – napisał polityk.

Wiec partii Vox. Pojawił się premier Morawiecki

Wpis Tuska odnosi się do wystąpienia szefa polskiego rządu na corocznym wiecu hiszpańskiej, konserwatywnej partii Vox.

– Nie będę przepraszał za to, że jestem Polakiem. Jestem chrześcijaninem, jestem osobą, która wyrosła w szacunku do prawa i tradycji i przywiązania do wartości takich jak wolność czy solidarność. Żaden Włoch, Węgier, Hiszpan, ani nikt inny nie powinien za to przepraszać. Mamy nasze powody do dumy, tego kim jesteśmy, jacy jesteśmy, a nasza siła tkwi w narodzie – mówił premier Morawiecki podczas spotkania.

– To właśnie taka siła teraz objawiła się w narodzie ukraińskim. Ukraińcy walczą całym sercem na polu bitwy i jestem pewien, że z naszą pomocą na pewno wygrają tę wojnę. Miliony ukraińskich matek z dziećmi, które znalazły swój drugi dom zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii, będą mogły wrócić do swoich domów, które mam nadzieję nie zostaną całkowicie zniszczone – tłumaczył polityk.

Czytaj też:

Są zabici i ranni. Kliczko o ofiarach ataku na KijówCzytaj też:

Miedwiediew: Demontujemy reżim na Ukrainie. To był pierwszy odcinek