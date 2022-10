Youtube blokuje materiał OSW. "Algorytmy są używane przez państwo agresora"

O działaniach administratorów serwisu Youtube Ośrodek Studiów Wschodnich poinformował w poniedziałek.

"W związku z zablokowaniem na YouTube naszego filmu analizującego działania rosyjskiej propagandy publikujemy oświadczenie. Mamy nadzieję, że film wkrótce znów będzie dostępny, a sytuacja nie powtórzy się w przyszłości" – podano na Twitterze OSW, publikując komunikat.

twitter

"Dzisiaj Youtube zablokował film OSW analizujący rosyjską propagandę twierdząc, że złamaliśmy prawo autorskie publikując fragment programu czołowego rosyjskiego propagandzisty Władimira Sołowjowa. Użyty fragment został zamieszczony zgodnie z prawem cytatu" – czytamy w oświadczeniu.

"Nasz niepokój budzi sytuacja, w której algorytmy Youtube są używane przez państwo agresora do cenzurowania informacji na własny temat" – tłumaczą pracownicy OSW.

"Mamy jednak nadzieję, że wspomniany materiał wkrótce znów będzie dostępny dla naszych widzów, zaś OSW w dalszym ciągu będzie mógł w materiałach filmowych pokazywać jak działa kremlowska propaganda" – podano dalej w komunikacie.

Rosyjska propaganda

"Wieczór z Władimirem Sołowiowem" to popularny polityczny talk-show, emitowany na kanale państwowej telewizji Rossija 1. Podczas kilkugodzinnego programu główny prokremlowski propagandysta, gospodarz programu Władimir Sołowiow wraz z zaproszonymi gośćmi omawia aktualną sytuację kraju. Nie brakuje ostrych słów i gróźb po adresem "wrogów ojczyzny.

Latem, w jednym z odcinków Sołowiow rozmawiał ze swoimi gośćmi o przyszłości Ukrainy, określając Ukraińców, którzy walczą z rosyjską inwazją i nie utożsamiają się jako Rosjanie, nazistami. W dalszej części programu dziennikarz porównał rosyjską inwazję na Ukrainę do odrobaczania kota.

– Kiedy weterynarz podaje kotu leki na odrobaczanie, to dla lekarza to jest operacja specjalna, dla robaków to wojna, a dla kota oczyszczenie – stwierdził Sołowiow, czym wywołał śmiech komentatorów.

Czytaj też:

Rosyjska telewizja alarmuje: Kijów może zaatakować MoskwęCzytaj też:

"Zacznijcie walczyć, jak was nauczono". Propagandysta wściekły na rosyjską armię