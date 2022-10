Wybrano nowego przewodniczącego KRRiT

W poniedziałek odbyło się pierwsze posiedzenie KRRiT w nowym składzie. Wybrano przewodniczącego Krajowej Rady, którym został Maciej Świrski. Agnieszka Glapiak obejmie stanowisko zastępcy.

Członkami KRRiT są także: Marzena Paczuska-Tętnik, dr hab. Hanna Karp oraz dr hab. Tadeusz Kowalski. Za kandydaturą Macieja Świrskiego oddano cztery głosy: Glapiak, Karp, Paczuskiej i samego Świrskiego. Przeciw zagłosował Kowalski.

Maciej Świrski szefem KRRiT

Świrski od 2017 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej jako jej wiceprzewodniczący, a od 2021 r. jest jej przewodniczącym. Rada nadzorcza PAP pod jego kierunkiem nadzoruje plan zmian technologicznych i organizacyjnych.

Od 2006 do 2009 r. Świrski był wiceprezesem PAP, odpowiadając za technologie, finanse i działalność internetową agencji. "W czasie jego kadencji w zarządzie, PAP po raz pierwszy w historii swojego działania jako SSP uzyskała dodatni wynik finansowy" – napisano w sejmowym uzasadnieniu kandydatury Świrskiego. Był prezesem Polskiej Fundacji Narodowej. Jest założycielem Reduty Dobrego Imienia Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom.

Występując przed Komisją Maciej Świrski podkreślił, że "w tej chwili jesteśmy na progu nowej rewolucji technologicznej (..), która polega na wprowadzeniu do mediów, ale także do Internetu technologii blockchain, która zmienia całkowicie obraz komunikacji pomiędzy podmiotami w świecie mediów, ale także pomiędzy użytkownikami tych mediów a kimś, kogo można nazwać agregatorami tych treści". – To jest zagadnienie, które dla ludzi nieobeznanych z tą technologią jest całkowicie tajemnicze, ale jesteśmy w przededniu tej rewolucji – powiedział.

Czytaj też:

Świrski i Glapiak. Komisja zarekomendowała kandydatów do KRRiTCzytaj też:

Zmiana w projekcie budżetu. Ogromna kwota dla mediów publicznych