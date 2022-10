Media, geopolityka, wizerunek. Dwa dni pełne wrażeń, czyli III zjazd ANM za nami

Trzeci zjazd Akademii Nowych Mediów był między innymi okazją do spotkania z red. Dorotą Łosiewicz, która podczas wykładu pt. "Wizerunek w mediach tradycyjnych a w nowych mediach - różnice, szanse i wyzwania. Rynek medialny w Polsce" przybliżała słuchaczom ANM różnice i podobieństwa pomiędzy mediami klasycznymi a społecznościowymi, zwanymi nowymi mediami. Podczas rozmowy z dziennikarką mocno eksponowane były wątki związane z kształtem i kontekstem rynku medialnego w naszym kraju oraz tego jak może on wyglądać w przyszłości.

Z kolei Radosław Pyffel w swoim wykładzie pt. Geopolityka i media przyszłości czyli szanse i wyzwania koncepcji „Trójmorza” pokazał szerszy kontekst geopolityczny ale i gospodarczy, zwłaszcza w obliczu wojny na Ukrainie, jaki rysuje się przed państwami naszego regionu. Karol Pietras natomiast w zajęciach pt. Pieniądze, etyka, media. Kapitał społeczny jako filar rozwoju gospodarczego” starał się pokazać zależności jakie występują pomiędzy światem mediów, wartości i gospodarki.

Swoistym novum w ramach Akademii Nowych Mediów jest blok zajęć, jakie sami uczestnicy przygotowują dla siebie nawzajem. Nie inaczej było i podczas ostatniego zjazdu. Tym razem były to zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sieci oraz zarządzania kryzysem w nowych mediach. Niewątpliwie pomysł ten „przyjął się” i będzie kontynuowany podczas kolejnych zjazdów.

– Czymś co odróżnia Akademię Nowych Mediów od innych projektów, w których uczestniczyłam jest możliwość bezpośredniego sprawdzenia się w tworzeniu świadomych social mediów, co w połączeniu ze sporą dawką rzetelnej wiedzy daje wymierne efekty. Co ważne, wiedza ta jest użyteczna na co dzień, np. przy budowaniu własnej sylwetki w wirtualnym świecie. Część warsztatowa aktywizowała wszystkich uczestników zjazdu. Daje to okazję praktycznej współpracy w ramach zespołów projektowych jakie tworzymy podczas zajęć ANM – powiedziałajedna ze słuchaczek, Karolina Wieczerzak.

Kolejny zjazd Akademii odbędzie się jeszcze w październiku. Warto przypomnieć, że dzięki współpracy z partnerem strategicznym projektu - Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz drugim z partnerów, Fundacją Empiria i Wiedza udział w Akademii jest całkowicie darmowy.

