Znamy następcę ministra Szymańskiego. Premier Morawiecki podał nazwisko

W środę decyzję ogłosił premier Mateusz Morawiecki, który był gościem audycji w Programie 3. Polskiego Radia.

Szef rządu Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy poinformował, że "jeżeli czas na to pozwoli", to Szynkowski vel Sęk zostanie powołany na nową funkcję jeszcze w tym tygodniu.

"Kluczowa osoba"

Na antenie radiowej "Trójki" Mateusz Morawiecki oznajmił, że zaprosił do współpracy w rządzie "kluczową osobę", która zajmie się sprawami dotyczącymi polityki Unii Europejskiej oraz relacjami na linii Warszawa – Bruksela.

– Pan wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk zastąpi pana ministra Konrada Szymańskiego. Jeżeli czas na to pozwoli, to jeszcze w tym tygodniu nastąpi powołanie pana ministra na nową funkcję – powiedział polski premier.

Rezygnacja Szymańskiego

W środę minister do spraw Unii Europejskiej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Konrad Szymański potwierdził, że rezygnuje z zajmowanego stanowiska. – Przez bardzo długi czas zabiegałem o to, by doprowadzić do deeskalacji różnych sporów w wielu sprawach, to się udawało przez siedem lat. Ale ten zasadniczy spór natrafia na różnego typu blokady. Zarówno w Polsce, jak i w Brukseli. Nowe otwarcie, także personalne, być może temu pomoże – powiedział polityk na antenie stacji telewizyjnej Polsat News i dodał, że będzie kibicował swojemu następcy, "aby spór Polski z Unią Europejską w końcu został zażegnany".

– Pan Konrad Szymański kończy pełnienie funkcji ministra do spraw Unii Europejskiej na własną prośbę. Pełnił tę funkcję profesjonalnie i jestem mu za to bardzo wdzięczny – mówił na antenie Programu 3. Polskiego Radia premier Mateusz Morawiecki.

Dodajmy, że wcześniej media podawały, iż następcą Szymańskiego będzie ktoś z dwójki Szymon Szynkowski vel Sęk – Paweł Jabłoński.

