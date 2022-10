PiS z mocną przewagą, dwa ugrupowania poza Sejmem

Wyniki sondażu przeprowadzonego w dniach 3-13 października wskazują, że partia Jarosława Kaczyńskiego wciąż cieszy się dużym zaufaniem Polaków.

PiS, Platforma i partia Hołowni

Jak podaje bowiem CBOS, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 30 proc. respondentów (bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca). Druga Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na znacznie mniej, bo 18 proc. głosów. (spadek z 21 proc. poparcia).

Ostatnie miejsce na podium zajęła Polska 2050 Szymona Hołowni – 9 proc. (10 proc. we wrześniu).

Dalej znalazły się Lewica – 6 proc. poparcia (bez zmian), Konfederacja – 5 proc. poparcia (wzrost o 1 pkt proc.).

Wynik poniżej progu wyborczego uzyskały Polskie Stronnictwo Ludowe – 2 proc. poparcia (bez zmian) i Kukiz'15 – 1 proc. poparcia (bez zmian).

23 proc. badanych nie wie na kogo oddałby swój głos, a 1 proc. respondentów chce oddać głos na innego ugrupowanie niż wymienione. 5 proc. badanych odmówiło odpowiedzi na pytanie.

Udział w głosowaniu zadeklarowało 73 proc. ankietowanych, 13 proc. stwierdziło, że nie będzie głosować, a 14 proc. nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 3-13 października na grupie 1041 Polaków za pomocą trzech metod - CAPI, CATI i CAWI.

PiS straci większość?

Gorsze wiadomości dla PiS-u wskazują natomiast wyniki ostatniego badania wykonanego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski. Co najważniejsze, w stosunku do ostatniego badania tej samej pracowni PiS traci nie tylko minimalnie poparcie, ale również kilka mandatów, co powoduje, że do samodzielnych rządów w kolejnej kadencji Sejmu może zabraknąć nawet 40 posłów.

"Na które z ugrupowań zagłosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu, gdyby lista komitetów wyglądała następująco" – zapytali ankieterzy United Surveys. 33,8 proc. respondentów wskazało Prawo i Sprawiedliwość – Zjednoczoną Prawicę. Oznacza to minimalną obniżkę notowań o 0,3 pkt. proc. Podobną utratę poparcia – o 0,2 pkt. proc. – zanotowała Koalicja Obywatelska, która tym samym z wynikiem 26,2 proc. zajmuje drugie miejsce, tracąc do PiS 7,6 pkt. proc. Trzecią pozycję zajmuje Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą głosować chce 13,6 proc. badanych, co oznacza wzrost o 1,7 pkt. proc. w stosunku do badania z końcówki września tego roku.

Na dalszych miejscach znalazły się: Lewica – 8,8 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe (Koalicja Polska) – 5,6 proc. oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość – 5 proc. Ponadto, 7 proc. ankietowanych nie wie, na kogo odda głos w najbliższych wyborach parlamentarnych.

