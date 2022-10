Jest hasło Marszu Niepodległości. To już drugie w tym roku

Już za niecały miesiąc Marsz Niepodległości po raz kolejny przejdzie ulicami Warszawy. Wśród organizatorów pojawiły się rozbieżności. 5 października przedstawiciele największych organizacji narodowych w Polsce – Ruchu Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej i członkowie zarządu stowarzyszenia Marsz Niepodległości poinformowali, że hasłem tegorocznego Marszu Niepodległości będzie "Polska państwem narodowym".

"Silny Naród, Wielka Polska"

Z kolei w piątek 14 października hasło marszu zaprezentował prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz. Grafikę zaprezentowano także na profilu "Marsz Niepodległości" na Twitterze.

twitter

"11 listopada w Marszu Niepodległości 2022 idziemy pod hasłem «Silny Naród Wielka Polska». Weźcie ze sobą biało-czerwone flagi i razem świętujmy odzyskanie przez Polskę niepodległości. Do zobaczenia!" – czytamy.

Mimo, że plakat wyraźnie nawiązuje do wojny polsko-bolszewickiej, to widać na nim m.in. rosyjskiego żołnierza z literą "Z" na czapce. "W czasach, w których przyszło nam żyć, dziś, jak nigdy dotąd potrzeba, by naród był silny, zjednoczony i gotowy do poświęceń. Choć będziemy się modlić do Boga, żeby to ostatnie nie było potrzebne" – napisano w komunikacie Stowarzyszenia.

Czytamy też, że "imperializm rosyjski zawsze był dla nas – Polaków śmiertelnym zagrożeniem". "Nasi duchowi ojcowie już dawno temu opisywali różnice pomiędzy naszą cywilizacją a tamtą – rosyjską. Bez względu na jej odsłony. Carskie czy bolszewickie. Mówili wtedy o cywilizacji turańskiej" – czytamy.

Dotacja z rządowego funduszu

Przypomnijmy, ze w 2021 roku Stowarzyszenie Straż Narodowa i Stowarzyszenie Marsz Niepodległości dostały dwie dotacje z Funduszu Patriotycznego. Łącznie przyznano im 3 mln zł.

