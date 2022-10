Ambasador Izraela wezwany do MSZ

W czwartek ambasador Izraela w Polsce podczas ceremonii upamiętniającej rocznicę wybuchu powstania więźniów w niemieckim obozie zagłady w Sobiborze powiedział, że Sobibór odwiedzały grupy z Izraela, jednak dziś jest to niemożliwe z powodu decyzji polskiego MSZ. Stwierdził, że sprawa powinna zostać rozwiązana.

O sprawie poinformował w mediach społecznościowych wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. "Żałuję, że pan ambasador Yacov Livne zdecydował się komunikować z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przez media i publiczne wystąpienia – w dodatku wprowadzając w błąd opinię publiczną co do przyczyn, dla których wyjazdy się nie odbywają. Dla wyjaśnienia tej sytuacji zostanie w poniedziałek wezwany do MSZ" – napisał na Twitterze.

Jabłoński zadeklarował, że Polska jest gotowa przyjąć grupy z Izraela natychmiast. Jednocześnie zastrzegł, że "zasady bezpieczeństwa powinny być takie same jak w innych podobnych krajach, tj. bez uzbrojonej ochrony. Polska powinna być traktowana wg tego samego standardu". Wiceminister podkreślił, że Yacov Livne wprowadza opinię publiczną "w błąd".

Stanowisko Polski

"Izrael zna nasze stanowisko od sierpnia. Pozostaje ono aktualne. Decyzja, czy skorzystać z tej propozycji, zależy wyłącznie od strony izraelskiej. My jesteśmy gotowi" – dodał Paweł Jabłoński.

Na stronie MSZ można znaleźć wspomniane stanowisko. Podkreślono w nim, że od samego początku dyskusji nt. przyjazdów grup izraelskich do Polski "wolą strony polskiej jest najszybsze wypracowanie satysfakcjonującego dla obu stron porozumienia, gwarantującego zorganizowanym grupom młodzieży izraelskiej: a) bezpieczeństwo – stosownie do przepisów polskiego prawa oraz do procedur stosowanych przez Państwo Izrael wobec podobnych wyjazdów w innych krajach o porównywalnym do Polski poziomie bezpieczeństwa; b) możliwość poznania historii Holokaustu i innych zbrodni II wojny światowej popełnianych na ziemiach polskich przez nazistowskie Niemcy i Związek Sowiecki, stosownie do programu przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Izraela; c) szansę na poznanie bogatej historii i teraźniejszości Polski, w tym w zakresie stosunków polsko-żydowskich, a także możliwość bezpośrednich spotkań z polskimi rówieśnikami".