Mentzen nowym szefem partii KORWiN

Sobotni kongres wyborczy zorganizowano pod hasłem "Nowa nadzieja". Obok nowego prezesa partii, wybrano także I wiceprezesa, którym został poseł Konrad Berkowicz.

Gratulacje nowemu prezesowi złożył Krzysztof Bosak z Ruchu Narodowego: "Gratulacje dla Sławomira Mentzena, nowego lidera partii KORWiN! Zmiana pokoleniowa dokonała się niemal jednogłośnie, a ustępujący Janusz Korwin-Mikke otrzymał brawa i podziękowania w dobrym stylu".

Kilka dni temu Korwin-Mikke zaprzeczył plotkom, jakoby planował ubiegać się o dalsze przewodzenie formacji. "Jakiś amok! Podobno wśród polityków krążą plotki, że ja po to od pół roku szykuję zmianę na stanowisku Prezesa i organizuję Kongres – by tego nie zrobić! Otóż ja mam 80 lat, do wielu rzeczy się jeszcze nadaję, ale na prezesa kandydować NIE BĘDĘ - bo od tego są młodsi i żwawsi!" – napisał na Twitterze.

KORWiN to jedna z formacji wchodzących w skład Konfederacji.

Spór w Konfederacji. Dziambor: Przychodzi nam bronić ustaleń

Poseł Konfederacji i prezes Wolnościowców Artur Dziambor został zapytany na antenie Poranka Siódma 9 o to, co dzieje się między Wolnościowcami i partią KORWiN. Dziambor powiedział, że Sławomir Mentzen, który najprawdopodobniej zostanie w sobotę wybrany nowym prezesem partii KORWiN chce zmienić ustalony wcześniej układ jedynek na listach wyborczych.

– My mamy w Konfederacji bardzo proste ustalenia. Te ustalenia zostały poczynione już z rok temu co najmniej i one mówią o tym, kto, gdzie jest, w którym okręgu liderem z nazwiska po to właśnie, żeby nie było tego typu ‘wojenek’, które dzieją się we wszystkich innych partiach. (…) My sobie to z góry ustaliliśmy. (…) Dzisiaj niestety przychodzi nam bronić tych ustaleń – powiedział poseł.

– Otrzymujemy sygnały, że to, co zostało ustalone, nagle będzie atakowane, jest czymś, co należy zatrzymać. Konfederacja musi zachować integralność i walczyć z PiS-em, PO, PSL i Lewicą, a nie między sobą – tłumaczył.

