Hejtowała Straż Graniczną. Kurdej-Szatan: Boję się żyć we własnym kraju

Celebrytka-skandalistka Barbara Kurdej-Szatan wzięła udział w spotkaniu zatytułowanym "Czy aktorzy powinni milczeć?", w ramach Igrzysk Wolności.

W trakcie panelu aktorka komentowała m.in. kontrowersje jakie wywołała jej wypowiedź obrażające Straż Graniczną.

– Ta sprawa jest wykorzystywana medialne, tylko po to ją rozdmuchali medialnie, żeby nakręcać strach, żeby zastraszać ludzi, żeby się nie wypowiadali – mówił celebrytka podczas spotkania. – Żeby nie obrażali władzy, nie mieli odwagi, bo "zobaczcie, stanie się wam to samo, co Kurdej-Szatan" – dodała Kurde-Szatan.

– I wskórali co chcieli, bo teraz się mało osób wypowiada publicznie. Jeszcze to, że boimy się żyć publicznie. Ja się boję żyć we własnym kraju – tłumaczyła dalej aktorka.

– Bo nie wiem czy ktoś, kto jest pod wpływem całej tej nagonki, jakiś kolejny szaleniec, taki jak ten, który zabił prezydenta Adamowicza… czy ja na takiego nie trafię – dodała.

Hejterski wpis Kurdej-Szatan

5 listopada ubiegłego roku aktorka Barbara Kurdej-Szatan zamieściła na Instagramie i Facebooku wulgarny wpis, w którym nazwała funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej "mordercami" oraz "maszynami bez mózgu". Była to reakcja na umieszczony przez "Ogólnopolski Strajk Kobiet" w mediach społecznościowych film, na którym imigranci w sposób nielegalny chcą przedostać się do Polski z terytorium Białorusi, a wspierają ich w tym tamtejsze służby.

"K***A !!!!!!!!!! K***aaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!! Co tam się dzieje !!!!!!!! To jest k***a 'straż graniczna'????? 'Straż'?????????? To są maszyny bez serca bez mózgu bez NICZEGO!!!! Maszyny ślepo wykonujące rozkazy !!!!!K***a!!!!!! Jak tak można!!!!!!! Boli mnie serce boli mnie cała klatka piersiowa trzęsę się i ryczę!!!!!!! Mordercy!!!!! Chcecie takiego rządu wciąż????? Który zezwala na takie rzeczy wręcz rozkazuje tak się zachowywać??????? K***aaaaaaaaa!!!!!!!! I rząd, który zezwala na śmierć kobiet, zamiast na ich ratunek???? Wszyscy wiecie co się wydarzyło i co się dzieje dookoła!!!!!!" – napisała Kurdej-Szatan.

Wpis wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi w życiu zawodowym Kurdej-Szatan. Współpracę z aktorką zerwała TVP.