Media: Aktor Jerzy Stuhr potrącił motocyklistę. Był pod wpływem alkoholu

"Znany krakowski aktor Jerzy S. w Krakowie na ul. Mickiewicza około godziny 17 potrącił motocyklistę, a następnie usiłował zbiec z miejsca wypadku. Uniemożliwił mu to inny kierowca tarasując drogę ucieczki. U Jerzego S. stwierdzono 0,34 promila. Właściwie to do chwili postawienia zarzutów można operować pełnym nazwiskiem. Jerzy Stuhr" – napisał na Twitterze korespondent TVP oraz dziennikarz "Do Rzeczy" Cezary Gmyz.

"Korekta. U Jerzego Stuhra stwierdzono 0,7 promila co zmienia kwaifikację z prowadzenia po użyciu alkoholu na prowadzenie w stanie nietrzeźwości" – wskazał Gmyz w kolejnym wpisie.

Trzeba była zablokować auto Stuhra

Aktor jadący autem marki Lexus potrącił motocyklistę. Próbował uciec z miejsca wypadku, jednak uniemożliwił mu to inny z kierowców, zajeżdżając drogę swoim samochodem. Kierowca ten poinformował też o wszystkim policję. Stuhr nie próbował pomóc potrąconemu motocykliście – podaje portal tvp.info.

Ofiara wypadku została przewieziona do szpitala.

Kim jest Jerzy Stuhr?

Jerzy Stuhr to znany i ceniony aktor teatralny oraz telewizyjny. Urodził sie w 1947 r. w Krakowie.

Dużą popularność dała mu rola Maksa Paradysa w filmie Juliusza Machulskiego "Seksmisja". Występował w uznawanych dziś z kultowe filmach lat 80., takich jak "Kingsajz" (1988), "Dekalog X" (1988) czy "Obywatel Piszczyk" (1989).

W latach 1990–1996 był rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Jego syn, Maciej Stuhr, także jest aktorem.

Dwa lata temu Jerzy Stuhr doznał udaru mózgu. Zdiagnozowano u niego także nowotwór przełyku. W przeszłości przeszedł dwa ataki serca.