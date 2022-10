Media: Aktor Jerzy Stuhr potrącił motocyklistę. Był pod wpływem alkoholu

"Znany krakowski aktor Jerzy S. w Krakowie na ul. Mickiewicza około godziny 17 potrącił motocyklistę a następnie usiłował zbiec z miejsca wypadku. Uniemożliwił mu to inny kierowca tarasując drogę ucieczki. U Jerzego S. stwierdzono 0,34 promila. Właściwie to do chwili postawienia zarzutów można operować pełnym nazwiskiem. Jerzy Stuhr" – napisał na Twitterze korespondent TVP oraz dziennikarz "Do Rzeczy" Cezary Gmyz.

"Korekta. U Jerzego Stuhra stwierdzono 0,7 promila co zmienia kwaifikację z prowadzenia po użyciu alkoholu na prowadzenie w stanie nietrzeźwości" – wskazał Gmyz w kolejnym wpisie.

Aktor jadący lexusem potrącił motocyklistę. Próbował uciec z miejsca wypadku, jednak uniemożliwił mu to inny z kierowców, zajeżdżając drogę swoim samochodem. Kierowca ten poinformował też o wszystkim policję. Stuhr nie próbował pomóc potrąconemu motocykliście – podaje portal tvp.info.

Ofiara wypadku została przewieziona do szpitala.