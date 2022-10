Przed TK ruszyła rozprawa w sprawie kar TSUE na Polskę

W środę Trybunał Konstytucyjny rozpoczął rozprawę w sprawie konstytucyjności unijnych przepisów, na które powołał się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakładając na Polskę w sprawie kopalni Turów i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności tych regulacji złożył minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

TK wysłuchał pełnomocników

Rozprawa Trybunału Konstytucyjnego rozpoczęła się przed południem. Pełnemu składowi TK w tej sprawie przewodniczy prezes Julia Przyłębska, zaś sprawozdawcą jest sędzia Zbigniew Jędrzejewski.

Po wysłuchaniu przemówień pełnomocników stron, prezes Julia Przyłębska ogłosiła przerwę do 14 grudnia.

Sprawdzane przepisy

TK bada zgodność artykułu 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.; tekst skonsolidowany: Dz. Urz. UE 2016 C 202, s. 47) w zakresie, w jakim w sprawach rozpatrywanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozwala na nałożenie na Rzeczpospolitą Polską, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, okresowej kary finansowej lub ryczałtu za niezastosowanie się do orzeczonego środka tymczasowego z art. 2, art. 4 i art. 90 ust. 1 Konstytucji RP.

Trybunał bada także zgodność art. 39 Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (tekst skonsolidowany: Dz. Urz. UE 2016 C 202, s. 201), stanowiącego Protokół (nr 3) do Traktatu wskazanego w punkcie 1, w zakresie, w jakim upoważnia Prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub sędziego tegoż Trybunału do nałożenia na Rzeczpospolitą Polską, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej z art. 2, art. 8 ust. 1, art. 90 ust. 1 Konstytucji RP.

Wniosek sprzed roku

Przypomnijmy, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w listopadzie ubiegłego roku. Domaga się w nim zbadania zgodności z Konstytucją przepisów, na podstawie których Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę kary w sprawie kopalni Turów i Izby Dyscyplinarnej SN. Mowa o art. 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 39 Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W komunikacie Prokuratura Generalnej można było przeczytać: "W ocenie Prokuratora Generalnego kolejne orzeczenia TSUE w sposób nieuprawniony rozszerzają traktatowe kompetencje UE, naruszając postanowienia polskiej Konstytucji i ignorując orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego konieczne jest skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego jako 'sądu ostatniego słowa' wniosku o przeanalizowanie legalności działań podejmowanych przez TSUE w kontekście polskiej ustawy zasadniczej".

