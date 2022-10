Stypendia dla podopiecznych Fundacji "Dorastaj z Nami"

13 października prezydent Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą zaprosili do Belwederu podopiecznych Fundacji Dorastaj z Nami. Podobnie jak w latach poprzednich, galę zorganizowały wspólnie Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz Fundacja Dorastaj z Nami.

Prezydent: To obowiązek państwa

Jak podaje Fundacja w komunikacie prasowy, stało się już tradycją, że raz do roku Para Prezydencka gości u siebie rodziny tych, których bliscy zginęli albo zostali ranni w trakcie pełnienia służby publicznej. "Podczas tegorocznego spotkania prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką wręczyli symboliczne stypendia 14-ściorgu dzieciom, które w ostatnim czasie dołączyły do fundacyjnej. Każde z nich miało okazję do bezpośredniej rozmowy z Parą Prezydencką, do opowiedzenia swojej historii i zrobienia pamiątkowego zdjęcia. Świadkami tego wzruszającego spotkania byli zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, kadra kierownicza i dowódcza Wojska Polskiego, Policji i Państwowej Straży Pożarnej, prezesi firm prywatnych i spółek skarbu państwa oraz rodziny żołnierzy, strażaków i policjantów poległych na służbie" – czytamy.

Prezydent, zwracając się do zaproszonych gości, powiedział: – Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w działalność Fundacji. (...) Dziękuję też wszystkim darczyńcom Fundacji Dorastaj z Nami, to dzięki Państwu Fundacja może działać, otaczając opieką dzieci i młodzież, które tego potrzebują.

– Ci którzy ryzykują niebezpieczną służbą, muszą wiedzieć, że zaopiekujemy się ich bliskimi. To niepisana umowa – dodał.

Fundacja Dorastaj z Nami to jedyna organizacja pozarządowa w Polsce, która od 12 lat inspiruje różne grupy społeczne i biznesowe, aby działały razem na rzecz pomocy dzieciom, strażaków, ratowników górskich, żołnierzy, policjantów, którzy zginęli lub zostali ciężko ranni podczas pełnienia służby publicznej. Celem działania Fundacji jest długotrwałe wspieranie dzieci w okresie edukacji od chwili przyjęcia do Fundacji aż do zakończenia przez nie nauki, do 25 roku życia. Dzięki działalności Fundacji, dzieci otrzymują regularną, szeroko rozumianą pomoc edukacyjną, psychologiczną, wsparcie finansowe oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Od chwili powołania, Fundacja Dorastaj z Nami objęła opieką blisko 300 dzieci.