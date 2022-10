Policja zatrzymała partnerkę europosła PiS. Kobieta trafiła do aresztu

O sprawie poinformował serwis tvn24.pl. Tatiana A. została zatrzymana w ubiegłym tygodniu. Z przesłuchania, na które została wezwana, została wprost przewieziona do sądu – czytamy.

– Został zastosowany areszt na okres trzech miesięcy – przekazał rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie sędzia Michał Tomala. Na razie nie chciał przekazać bardziej szczegółowych informacji.

Tobiszowski: Jestem w szoku

Portal, który zapewnia o potwierdzeniu w dwóch niezależnych źrodłach, podaje, że kobieta została zatrzymana w związku z "dużym i rozwojowym" śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie wraz z Centralnym Biurem Śledczym Policji, które zajmuje się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. – Postępowanie ma około dwóch lat, prowadzący je prokurator nie zgodził się na przekazanie szerszych informacji opinii publicznej – mówi prokurator, rzecznik szczecińskiej prokuratury Marcin Lorenc.

Sam Grzegorz Tobiszowski zapewnia, że nie zna szczegółów zarzucanych Tatianie A. czynów. – Informacja o zatrzymaniu bliskiej mi osoby spadła na mnie jak grom z jasnego nieba. Nie wiem, o co może chodzić, to dla mnie absolutny szok – podkreśla eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Tvn24.pl informuje, że para jest w związku od ok. 2 lat.

Tobiszowski 1 grudnia 2015 został sekretarzem stanu w Ministerstwie Energii, a 23 marca 2016 pełnomocnikiem rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 kandydował z listy komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 11 (Katowice) i uzyskał mandat poselski. 4 czerwca 2019 premier Mateusz Morawiecki odwołał go ze stanowisk sekretarza stanu i pełnomocnika rządu.