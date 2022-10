Wpadka dziennikarza Polsatu. Zapadła niezręczna cisza

Do wpadki doszło podczas prezentacji materiału poświęconego kradzieży gołębi pocztowych. Jak przekazały małopolskie służby, "policjanci z Nowego Sącza zatrzymali sprawcę kradzieży gołębi pocztowych o wartości 14 tys. zł".

W tej sprawie trzy zarzuty przedstawiono mieszkańcowi gminy Nawojowa. "Sądeccy policjanci otrzymali zgłoszenie o awanturze w rejonie jednego z przystanków autobusowych w Nowym Sączu. Policjanci po przybyciu we wskazane miejsce zastali 66-latka, który zarzucał 43-latkowi kradzież. Młodszy z mężczyzn miał wcześnie rano zakraść się do gołębnika i zabrać stamtąd gołębie należące do hodowcy. W jego plecaku mundurowi znaleźli 3 ptaki" — brzmiał oficjalny komunikat policji dot. calego zdarzenia.

Zaskakujące pytanie

Sprawę na antenie Polsat News relacjonował na żywo reporter stacji. W trakcie łączenia, obecny w studiu prezenter Igor Sokołowski dopytywał o konsekwencje, jakie mogą grozić złodziejowi gołebi. Pytanie zadał jednak w mocno niezręczny, ewidentnie dwuznaczny sposób.

– A co grozi panu, który bez pytania złapie ptaka innego pana? — zapytał z powagą Sokołowski. Wydaje się, że duznaczność pytania zrozumiał dopiero po chwili. Nie potrafił ukryć śmiechu. Reporter w terenie zachował pełną powagę.

Niedawno głośno o Igorze Sokołowskim było po tym, jak w programie "W rytmie dnia" mówił nt. orędzia rosyjskiego prezydenta Władimira Putina (wygłoszonego przy okazji nielegalnej aneksji czterech ukraińskich obwodów). Nawiązując do tej kwestii, wskazał: — A skoro o śmieciach mowa, to wrócimy też do słów Władimira Putina, który był łaskaw różne rzeczy wygadywać.

