Poseł PiS znaleziony pijany na ławce. Jest decyzja Kaczyńskiego

Rzecznik PiS Radosław Fogiel poinformował, że poseł Przemysław Czarnecki został zawieszony w prawach członka partii. Decyzję podjął prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. To pokłosie informacji o znalezieniu pijanego Czarneckiego, leżącego na ławce.

Media: Pijany poseł PiS znaleziony na przystanku

Warszawski serwis TVN24 podaje, że nad ranem służby otrzymały informację o nieprzytomnym mężczyźnie leżącym na przystanku przy skrzyżowaniu ulic Ledóchowskiej i Branickiego na Wilanowie. Na miejsce skierowana została karetka pogotowia.

– Medycy nie stwierdzili urazów ani innych dolegliwości zdrowotnych. Natomiast pacjent był pod wpływem alkoholu. Zgodnie z procedurami został przekazany patrolowi straży miejskiej, który przetransportował go do izby wytrzeźwień – ustalił reporter TVN24. Znaleziony mężczyzna miał mieć ponad dwa promile alkoholu.

Słona cena za noc w "wytrzeźwiałce"

Straż miejska potwierdza, że w nocy patrol podejmował taką interwencję pod wskazanym adresem. Serwis TVN Warszawa otrzymał sygnał, że znalezionym mężczyzną jest poseł PiS, Przemysław Czarnecki. Dziennikarzom udało się potwierdzić tę informację w kilku źródłach.

Biuro posła Czarneckiego nie odpowiedziało na razie na pytanie wysłane przez redakcję.

Jednorazowy pobyt w warszawskiej izbie wytrzeźwień kosztuje 343 złote.

Kim jest Przemysław Czarnecki?

Poseł PiS Przemysław Czarnecki jest synem europosła tej formacji, Ryszarda Czarneckiego. Zaczynał swoją przygodę z polityką jako analityk ds. bezpieczeństwa i w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2010 i 2011 bezskutecznie kandydował najpierw do rady miejskiej we Wrocławiu, później do Sejmu z okręgu wrocławskiego.

W 2014 roku udało mu się zdobyć mandat poselski. W kolejnych wyborach w 2015 i 2019 roku uzyskał reelekcję. Pełni m.in. funkcję wiceszefa sejmowej komisji spraw zagranicznych. Należy też do komisji obrony narodowej oraz kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Na początku 2020 roku Czarnecki zrzekł się immunitetu poselskiego w związku z oskarżeniem o uszkodzenie ciała.

