Poseł Czarnecki opuścił izbę wytrzeźwień. Odpowiedział na pytania dziennikarzy

Poseł PiS Przemysław Czarnek trafił do izby wytrzeźwień i został zawieszony w prawach członka partii.

To pokłosie znalezienia go przez Straż Miejską pijanego, leżącego na ławce na przystanku w warszawskim Wilanowie. – Medycy nie stwierdzili urazów ani innych dolegliwości zdrowotnych. Natomiast pacjent był pod wpływem alkoholu. Zgodnie z procedurami został przekazany patrolowi straży miejskiej, który przetransportował go do izby wytrzeźwień – ustalił serwis TVN Warszawa.

Czarnecki miał mieć ponad dwa promile alkoholu we krwi.

Poseł PiS opuścił izbę wytrzeźwień

W piątek popołudniu polityk opuścił izbę wytrzeźwień, przed którą czekali na niego dziennikarze. Czarnecki nie chciał komentować sytuacji, ale odpowiedział na kilka pytań przedstawicieli mediów.

Dziennikarze zapytali posła o jego samopoczucie. – A jak może wyglądać? – odpowiedział polityk. Kiedy padło jednak pytanie, czy posłowi wypada zachowywać się w taki sposób jak Czarnecki, ten odmówił komentarza.

Polityk przyznał jednocześnie, że zawieszenie go w prawach członka PiS uważa za "w pełni zrozumiałe". Poseł dodał, że ma w planach rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim, któremu chce wytłumaczyć się ze swojego zachowania.

Na pytanie dziennikarza TVN24, czy wydarzyło się coś, co spowodowało takie zdarzenie, Czarnecki stwierdził: "Skoro panowie jesteście tu tak rozemocjonowani, to pewnie się wydarzyło".

Kim jest Przemysław Czarnecki?

Poseł PiS Przemysław Czarnecki jest synem europosła tej formacji, Ryszarda Czarneckiego. Zaczynał swoją przygodę z polityką jako analityk ds. bezpieczeństwa i w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2010 i 2011 bezskutecznie kandydował najpierw do rady miejskiej we Wrocławiu, później do Sejmu z okręgu wrocławskiego.

W 2014 roku udało mu się zdobyć mandat poselski. W kolejnych wyborach w 2015 i 2019 roku uzyskał reelekcję. Pełni m.in. funkcję wiceszefa sejmowej komisji spraw zagranicznych. Należy też do komisji obrony narodowej oraz kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Na początku 2020 roku Czarnecki zrzekł się immunitetu poselskiego w związku z oskarżeniem o uszkodzenie ciała.

