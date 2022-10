Dumni z polskości

Nagroda Strażnik Pamięci ma już swoją tradycję, w ramach której redakcja „Do Rzeczy” od 2013 r. wskazuje i honoruje osoby oraz instytucje promujące i przekazujące – często wbrew codziennym trudnościom – polską historię i tożsamość. W ciągu ostatnich 10 lat redakcja wręczyła kilkadziesiąt nominacji i wyróżnień, gromadząc wokół Strażnika Pamięci wyjątkowe grono tych, którzy cenią sobie polskość. „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości” – powiedział marszałek Józef Piłsudski. I zgodnie z tą dewizą „Do Rzeczy” właśnie takie dumne z polskości osoby wyróżnia.

Historyczny strzał w dziesiątkę

Pierwsze nagrody Strażnik Pamięci wręczono 5 listopada 2013 r., w wydaje się całkiem innym politycznie świecie niż ten, który widzimy obecnie. Jak zwraca uwagę redaktor naczelny „Do Rzeczy” Paweł Lisicki, inaczej wyglądała wtedy też dyskusja o wzorcach patriotyzmu. – Widzieliśmy, że taka nagroda jest szczególnie potrzebna. Nie działały takie organizacje jak np. Instytut Pileckiego, a istniejące niechętnie odnosiły się do kwestii tożsamości narodowej – przypomina. – To był okres, jak się później okazało, schyłku rządów Platformy, i te instytucje, które nawet w swojej nazwie miały słowa „naród” czy „niepodległość”, działały w specyficzny sposób. Przypomnijmy choćby słowa prezydenta Komorowskiego, który mówił, że Polska jako naród musi uznać swoje winy za Holokaust. To była ta mentalność pedagogiki wstydu – dodaje Paweł Lisicki. Właśnie w tym momencie pojawiła się w redakcji idea pokazywania tego, co jest w polskiej historii wielkie. – To była pierwsza nagroda, w której prezentowano taki sposób patrzenia na polską historię – podkreśla redaktor naczelny. O tym, że Polacy chcą mówić o historii i być z niej dumni, świadczy fakt, że już w pierwszej edycji konkursu do redakcji wpłynęło kilkaset zgłoszeń. Kandydatów do nagrody mogą bowiem (do dzisiaj) zgłaszać listownie i e-mailowo sami czytelnicy.